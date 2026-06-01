Özbekistan Genç Milli Takımı Asya Kupası'nda rakipsiz kaldı

Ülkemizin spor sahaları bir kez daha uluslararası ölçekte büyük ve heyecan verici bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Yetenekli güreşçi Uchqun Murodov anısına düzenlenen gençler ve yıldızlar judo Asya Kupası sona erdi. Başkentimizde düzenlenen «Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026» uluslararası turnuvasının son gününde tatamiye çıkan ağır sıklet genç sporcularımız, ülkemizin onurunu layıkıyla temsil ederek turnuvayı zirvede tamamladılar.

Özbek spor severler için bu gerçek bir gurur anıdır! Sayfamızdan ayrılmayın; temsilcilerimizin genel klasmandaki tarihi zaferini, komşu ülkelerin aldığı dereceleri ve turnuvanın ikinci gününde kürsüye çıkan tüm kazananları detaylıca sizlerle paylaşacağız!

Taşkent tatamilerinde mutlak üstünlük!

Özbekistan Judo Federasyonu basın servisinden alınan resmi bilgilere göre, bu kıta şampiyonası temsilcilerimiz için oldukça başarılı ve verimli geçti. Yıldızlar kategorisindeki başarılı performansın ardından genç milli takımımız da rakiplerine hiçbir şans tanımadı ve madalya kalitesi ile sayısı bakımından açık ara liderliği ele geçirdi.

Turnuva sonunda ilk üç ve önde gelen delegasyonların madalya tablosu şu şekilde oluştu:

1. sıra: Özbekistan — 9 altın, 9 gümüş ve 15 bronz (toplam 33 madalya ile genel klasmanda mutlak şampiyon!).

2. sıra: Kırgızistan — 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz (turnuvanın onurlu ikincisi).

3. sıra: Tacikistan — 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz (ilk üçü tamamladı).

Ayrıca komşu Kazakistan (1 altın, 1 gümüş, 6 bronz) ve Rusya (1 altın, 1 bronz) milli takımlarının da birer kıta şampiyonu bulunuyor.

İkinci günün zafer kazanan sporcuları

Turnuvanın son günü, ağır sıklet erkekler ve kadınlar arasındaki çetin ve kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Kürsüye çıkan sporcuların tam listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Sıklet 🥇 Altın (1. sıra) 🥈 Gümüş (2. sıra) 🥉 Bronz (3. sıra) ERKEKLER -81 kg Yerali Keneskan (Kazakistan) Mustafo Shermahmatov (Özbekistan) Kamronbek Qodirov (Özbekistan)

Bekzod O‘ktamov (Özbekistan) -90 kg Daniyar Melisov (Kırgızistan) Hamza Ardasheri (Tacikistan) Pansher Mo‘minov (Tacikistan)

Shahzod Shukurov (Özbekistan) -100 kg Beksultan Aytmatov (Kırgızistan) Ismoil Burxonov (Tacikistan) Daut Poltushev (Kırgızistan)

Berikbol Jumanbekov (Kazakistan) +100 kg Fazliddin Rafiqov (Özbekistan) Iskandar Mamayusupov (Özbekistan) Alibek Durdiyev (Özbekistan)

Denis Kuligin (Rusya) KADINLAR -70 kg Durdona Tursunova (Özbekistan) Guldana Marlen (Kazakistan) Uldana Xojanazarova (Kazakistan)

Nigina Saparboyeva (Özbekistan) -78 kg Kristina Konovalova (Rusya) Akmarjan Turdajiyeva (Kırgızistan) Shoira Aminova (Özbekistan)

Ishrup Narang (Hindistan) +78 kg Zarina Bobonazarova (Özbekistan) Yulliana Shubladze (Özbekistan) Nafisa Rajapova (Özbekistan)

Guldana Tengelbayeva (Kazakistan)

Altın duble: Özellikle erkekler ağır sıklette (+100 kg) Fazliddin Rafiqov'un, kadınlarda ise Durdona Tursunova (-70 kg) ve Zarina Bobonazarova'nın (+78 kg) ustalıkla kazandığı altın madalyalar, Özbek judo okulunun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Taşkent tatamilerinde yaşanan bu büyük zaferlerle tüm vatandaşlarımızı, genç şampiyonlarımızı ve antrenörlerini yürekten kutluyoruz! Gelecekteki Olimpiyat oyunlarında da bu tür yüksek başarıların devam etmesini diliyoruz.

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