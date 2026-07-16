Yandex yapay zeka teknolojileri uluslararası güvenlik sertifikası aldı

Yandex, Alice AI sinir ağı ailesinin tüm modelleri için sorumlu geliştirme süreçlerine yönelik ISO/IEC 42001 uluslararası sertifikasını aldı. Bu prestijli belge, şirketin yapay zeka teknolojileri geliştirme süreçlerinin ne kadar şeffaf, güvenli ve verimli olduğunu doğrulamaktadır. Bu bilgi, şirketin basın servisi tarafından duyurulmuştur. Ixbt.com'a göre haber vermektedir.

Alice AI LLM (metin), Alice AI ART (görsel) ve Alice AI VLM (multimodal) modelleri bağımsız denetimden başarıyla geçti. Bu model grubu, bugün birçok kişinin aşina olduğu Alisa AI sesli asistanının temelini oluşturmaktadır. Sertifikasyon süreci, çalışan eğitimi ve modellerin uygulamaya konulması aşamaları da dahil olmak üzere sinir ağı yönetiminin tüm yönlerini kapsamıştır.

Denetim sonuçlarına göre, Alice AI sisteminin tüm sürümlerinde kullanıcı verileri uluslararası standartların gerektirdiği düzeyde korunmaktadır. Ayrıca, sistemde oluşabilecek hataların ve beklenmedik anomalilerin sürekli olarak kontrol edildiği ve izlendiği doğrulanmıştır. Bu durum, yapay zeka ile etkileşimde yüksek güvenlik seviyesi anlamına gelmektedir.

Teknolojik şeffaflık ve uluslararası standartlar

Uzmanlar, Yandex'in sinir ağlarının geliştirilmesi ve kullanımının tüm aşamalarında şeffaflığı sağladığından emin oldular. ISO/IEC 42001 standardı sadece teknik kaliteyi değil, aynı zamanda etik ve yasal normlara uyumu da değerlendirmektedir. Bu, Özbekistan gibi bölgesel pazarlardaki kullanıcılar için de önemli bir güvencedir.

Yandex'in 2025 yılında Rusya'da bu sertifikayı alan ilk şirket olduğunu belirtmek gerekir. O dönemde denetimden sadece temel YandexGPT dil modeli geçmişken, artık sertifika kapsamı genişleyerek görsel ve multimodal modelleri de içine almıştır. Bu, şirketin küresel teknoloji yarışında güvenlik konularına öncelik verdiğini göstermektedir.

Günümüzde yapay zeka, özellikle akıllı telefonlar ve akıllı cihazlar aracılığıyla günlük hayatımıza derinlemesine girmektedir. Alice AI gibi sistemlerin uluslararası sertifikaya sahip olması, kullanıcıların bu teknolojilere olan güvenini artırmaktadır. ixbt.com'a göre, denetim sürecinin sinir ağının tüm yaşam döngüsünü kapsaması, kararlı çalışmasını garanti etmektedir.

Sonuç olarak, yapay zeka alanındaki bu tür başarıların sadece geliştiriciler için değil, sıradan kullanıcılar için de önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kişisel verilerin gizliliği ve sinir ağının sunduğu bilgilerin güvenilirliği, modern dijital dünyanın en güncel konularından biri olmaya devam etmektedir.