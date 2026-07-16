Elon Musk dünyanın en büyük çip fabrikasını kuruyor: ASML ona uyum sağlamaya başladı

·5·Teknoloji
Elon Musk dünyanın en büyük çip fabrikasını kuruyor: ASML ona uyum sağlamaya başladı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk tarafından planlanan Terafab projesi, yarı iletken endüstrisinde gerçek bir devrim yaratmaya hazırlanıyor. Çip üretimi için gerekli olan yüksek teknolojili ekipmanların dünya lideri tedarikçisi ASML, 2027 ve 2028 yıllarına yönelik üretim planlarını, Musk'ın bu devasa fabrikasının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeniden düzenlediğini resmen açıkladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ASML Finans Direktörü Roger Dassen'e göre şirket, tüm büyük müşterileriyle sürekli iletişim halinde ve onların önümüzdeki yıllara ait inşaat planlarından haberdar. ixbt.com'un bilgilerine göre Terafab projesi, ASML'nin stratejik planlarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu, Musk'ın yeni tesisinin en modern litografi makinelerinin ana alıcılarından biri olacağı anlamına geliyor.

Terafab: Yarı iletken dünyasındaki yeni dev

Terafab projesi Teksas eyaletinin Austin şehrinde yükselecek. Bunun sadece bir fabrika değil; Tesla, SpaceX ve xAI şirketlerinin ihtiyaçları için AI çipleri ve mikro bileşenler üreten dünyanın en büyük kompleksi olması bekleniyor. Projenin temel amacı, lojistik zincirindeki aksaklıkları gidermek ve tüm süreçleri tek bir noktada toplamaktır.

Günümüzde çip üretim süreci dünyanın farklı noktalarına dağılmış durumda: tasarım bir yerde, kristallerin hazırlanması başka bir yerde, bunların bellek bloklarıyla birleştirilmesi ve nihai paketleme ise tamamen farklı bölgelerde gerçekleştiriliyor. Terafab ise tasarımdan nihai ürün paketlemeye kadar tüm aşamaları tek bir alanda birleştiriyor.

EUV litografisi için sıralar oluşuyor

ASML temsilcileri, şimdiden 2027 yılı için EUV (aşırı ultraviyole) litografi ekipmanı siparişlerinin neredeyse dolduğunu belirtiyor. Ayrıca 2028 yılı için de büyük miktarda sipariş alınmış durumda. Bu teknoloji, en küçük boyutlu (2-3 nanometre) ve en güçlü çipleri üretmek için dünyadaki tek çözüm olarak kabul ediliyor.

Teknoloji ithalatına dayanan ülkeler için bu tür küresel değişimler dolaylı etkiler yaratır. Eğer Elon Musk, fabrikası aracılığıyla çip kıtlığını azaltmayı başarırsa, bu durum gelecekte elektrikli araçlar, sunucu donanımları ve ev aletlerinin fiyatlarının dengelenmesine katkıda bulunabilir.

Terafab projesinin başarısı sadece Tesla veya SpaceX için değil, tüm dünya AI pazarı için belirleyici bir öneme sahip. ASML gibi bir devin bu projeye ciddi şekilde odaklanması, Musk'ın planlarının sadece bir hırs değil, kesin hesaplamalara dayalı bir strateji olduğunu gösteriyor.

Elon MuskASMLTerafabÇipTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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