Askerden dönen gencin ilk kucaklaşması tartışma yarattı

·1·Dünya
Askerden dönen gencin ilk kucaklaşması tartışma yarattı

Sosyal medyada, askerlik görevini tamamlayıp tren istasyonuna dönen bir askerin yakınlarıyla buluşma anını gösteren video geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Videoda, askerin annesinin uzun süredir beklediği oğluna sarılmak için ona doğru aceleyle yaklaştığı görülüyor. Ancak genç, annesini pas geçerek önce kız arkadaşına koşuyor. Bu durum, annenin biraz geride kalmasına neden oldu.

Söz konusu görüntüler internet kullanıcıları arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazıları, gencin öncelikle onu dünyaya getiren ve sağ salim dönmesini bekleyen annesine sarılması gerektiğini savunuyor.

Diğer kullanıcılar ise bu duruma farklı bir açıdan yaklaşarak, insanın kime sarılacağına kendisinin karar vermesi gerektiğini ve tek bir videoya bakarak hüküm vermenin doğru olmadığını belirtiyor.

Kısa video, sosyal medyada binlerce yorum ve tartışmaya neden olarak kullanıcıları iki zıt görüşe böldü.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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