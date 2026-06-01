Harry Kane ve Michael Olise: Altın Top yarışında kim önde?

Bayern Münih'in iki yıldızı Harry Kane ve Michael Olise, bu sezon gösterdikleri performansla dünyanın en iyi futbolcusu unvanı için ana adaylar haline geldiler. Kulüp efsanesi Thomas Muller'e göre, İngiliz forvet gol yollarında rekorlar kırsa da, Fransız takım arkadaşının "büyülü yetenekleri" Altın Top oylamasında belirleyici olabilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Muller, Bild'e verdiği röportajda Kane ve Olise arasındaki rekabete değindi. "Harry gördüğüm en iyi forvet, ancak dört kişiyi çalımlayabilen bir dripling ustası değil. Altın Top konusunda genellikle 'artistik element' hesaba katılıyor. Kane'i takım için daha önemli bulsam da, dünyanın en iyi futbolcusu ödülü için Michael gibi sahada 'dans eden', kendine has bir sihre sahip oyunculara daha fazla oy veriliyor" dedi.

Harry Kane istatistiksel olarak rakipsiz durumda. 32 yaşındaki forvet, 31 maçta 36 gol atarak 2025-26 sezonunda Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Tüm kulvarlarda toplam 61 gole ulaştı. Kane kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiğini belirtse de, estetik oyun tarzının nihai sonucu etkilediği bu prestijli ödülü kazanmak kolay olmayacak.

Diğer taraftan Michael Olise, Bayern Münih'in yaratıcılık merkezi haline geldi. Fransız kanat oyuncusu, sezon boyunca 22 gol ve 31 asistle çok yönlü bir futbolcu olduğunu kanıtladı. Sahadaki hareketleri ve driplingleri taraftarların ve gazetecilerin dikkatini çekiyor. 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek ödül töreni öncesinde iki yıldız arasındaki rekabet kızıştı.

Kulüp başarılarının yanı sıra, 2026 Dünya Kupası'nın bu yarışta son noktayı koyması bekleniyor. Kane ve Olise, milli takımlarının turnuvadaki ana kahramanları olacaklar. İngiltere veya Fransa'nın başarısı, onları Barcelona yıldızı Lamine Yamal veya PSG forveti Ousmane Dembele gibi rakiplerin önüne geçirebilir.