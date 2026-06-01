Xabi Alonso, Real Madrid yıldızını Chelsea'ye getirmek istiyor

Avrupa futbolunda transfer pazarı kızışırken, Chelsea hakkındaki dedikodular gündemin merkezine oturdu. Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, gelecek sezon öncesi kadroyu kendi taktiksel fikirlerine göre şekillendirmeye başladı. İspanyol teknik adam, kadroyu güçlendirmek amacıyla daha önce güvendiği bazı yetenekleri Londra devine getirmek için harekete geçti.

İngiliz futbolu severler için bu gerçek bir sürpriz oldu! Sayfamızdan ayrılmayın; Xabi Alonso'nun bizzat Stamford Bridge'de görmek istediği Real Madrid yıldızını, Madrid tarafının belirlediği astronomik fiyatı ve genç yeteneğin çarpıcı istatistiklerini yakından inceleyeceğiz!

Alonso'nun ana hedefi: Türk dâhisi Londra'da mı?

Saygın Goal yayını tarafından verilen son bilgilere göre, Xabi Alonso şu anda Real Madrid'de sergilediği performansla herkesi büyüleyen Arda Güler'i takımına katma fikrini aktif olarak savunuyor. İspanyol teknik adam, yeni görev yerinde eski öğrencisiyle tekrar çalışmak istiyor. Teknik direktörün bu projesini Chelsea yönetimi de tamamen destekliyor ve Türk oyuncunun transferine ciddi ilgi gösteriyor.

Ancak bu transfer kolay gerçekleşmeyecek:

Madrid'in kararlı duruşu: Real Madrid, kadrosundaki bu 21 yaşındaki eşsiz orta saha oyuncusunu bırakmak istemiyor. Bu nedenle, Londralılar Güler'i transfer etmek isterse, Madrid tarafı önlerine en az 100 milyon euroluk dev bir serbest kalma bedeli şartı koydu.

Arda Güler'in piyasa değeri ve çarpıcı istatistikleri

Bu sezon gösterdiği performansla Arda, sadece taraftarların değil, transfer piyasasının da gözbebeği haline geldi. Saygın Transfermarkt portalı şu anda genç yıldızın değerini tam 90 milyon euro olarak hesaplıyor.

Bu sezon Real Madrid formasıyla sergilediği verimlilik aşağıdaki tabloda net bir şekilde görülmektedir:

Müsabakalar Atılan goller Asistler Genel verimlilik Tüm turnuvalarda toplam 50 maç 6 gol 14 asist Takımın hücum hattındaki en tehlikeli ve yaratıcı oyunculardan biri olarak öne çıktı.

Görünen o ki Xabi Alonso, Chelsea'de yeni bir imparatorluk kurmak için en seçkin futbolcuları seçiyor. Eğer bu yıldız transfer gerçekleşirse, önümüzdeki sezon Premier Lig'de gerçek bir devrim yaşanabilir.

Peki sizce, değerli futbolseverler, Arda Güler Chelsea'ye mi gitmeli yoksa Real Madrid'de mi kalmalı?

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