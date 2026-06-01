Declan Rice, Arsenal taraftarlarına yeni zaferler sözü verdi

·53·Spor
Declan Rice, Arsenal taraftarlarına yeni zaferler sözü verdi

Arsenal takımı, 2025-26 sezonu Premier League şampiyonluğunu tarihi bir üstü açık otobüs geçit töreniyle kutladı. Şampiyonlar Ligi finalindeki mağlubiyete rağmen orta saha oyuncusu Declan Rice, kutlama etkinliğinde gelecekteki büyük başarılar hakkında güvenle konuştu. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Londra sokaklarında gerçekleşen 5,6 millik rota boyunca takım kaptanı Martin Ødegaard, üzerinde "Champions 25-26" yazan otobüsle liderlik etti. Arsenal, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya çok yaklaşmıştı ancak Budapeşte'deki finalde PSG'ye penaltılarla boyun eğdi. Kai Havertz'in golüne rağmen Ousmane Dembele eşitliği sağladı, penaltı atışlarında ise Eberechi Eze ve Gabriel hata yaptı.

Kutlama sırasında mikrofonu eline alan Declan Rice, taraftarların önünde şarkı söyledi ve takımın gelecek planlarına değindi. "Bu takımı ve teknik direktörü seviyorum. İnsanlara mutluluk vermek inanılmaz bir duygu. Ancak gelecek yıl daha fazlası için geri döneceğiz. Bunu ilk benden duydunuz," dedi İngiliz milli oyuncu.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de sahaya çıkan 19 yaşındaki Myles Lewis-Skelly de heyecanını gizleyemedi. Mikel Arteta yönetiminde yeni bir dönemin başladığını ve bu sezonki başarıların sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı. Genç yetenek, takımın birlikteliğinin ve teknik direktörün güveninin gelecek zaferlerin temeli olacağını belirtti.

ArsenalDeclan RicePremier LeagueFutbolMikel Arteta
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan'ın Dünya Kupası için muhtemel kadrosu nasıl görünüyor? (foto)Bugün, 13:40Lennart Karl her maçta Lionel Messi fotoğrafıyla sahaya çıkıyorBugün, 13:31Özbekistanlı futbolculardan Kanada'ya samimi teşekkür (foto)Bugün, 13:09İngiltere Premier Ligi'nin En Değerli On FutbolcusuBugün, 12:53Abduqodir Husanov'un transfer değeri 50 milyon Euro'ya ulaştıBugün, 12:43Harry Kane 2026 Dünya Kupası'nda Tarihi Bir Başarıya İmza Atabilecek mi?Bugün, 12:35
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Everton - Manchester City Maçı Sonrası Husanov'un Puanı Açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu