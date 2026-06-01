Declan Rice, Arsenal taraftarlarına yeni zaferler sözü verdi

Arsenal takımı, 2025-26 sezonu Premier League şampiyonluğunu tarihi bir üstü açık otobüs geçit töreniyle kutladı. Şampiyonlar Ligi finalindeki mağlubiyete rağmen orta saha oyuncusu Declan Rice, kutlama etkinliğinde gelecekteki büyük başarılar hakkında güvenle konuştu. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Londra sokaklarında gerçekleşen 5,6 millik rota boyunca takım kaptanı Martin Ødegaard, üzerinde "Champions 25-26" yazan otobüsle liderlik etti. Arsenal, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya çok yaklaşmıştı ancak Budapeşte'deki finalde PSG'ye penaltılarla boyun eğdi. Kai Havertz'in golüne rağmen Ousmane Dembele eşitliği sağladı, penaltı atışlarında ise Eberechi Eze ve Gabriel hata yaptı.

Kutlama sırasında mikrofonu eline alan Declan Rice, taraftarların önünde şarkı söyledi ve takımın gelecek planlarına değindi. "Bu takımı ve teknik direktörü seviyorum. İnsanlara mutluluk vermek inanılmaz bir duygu. Ancak gelecek yıl daha fazlası için geri döneceğiz. Bunu ilk benden duydunuz," dedi İngiliz milli oyuncu.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de sahaya çıkan 19 yaşındaki Myles Lewis-Skelly de heyecanını gizleyemedi. Mikel Arteta yönetiminde yeni bir dönemin başladığını ve bu sezonki başarıların sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı. Genç yetenek, takımın birlikteliğinin ve teknik direktörün güveninin gelecek zaferlerin temeli olacağını belirtti.