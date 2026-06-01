Sahaya çıkmayan Neymar maçtan sonra "kahraman" oldu (video)

Yeşil sahalarda gerçek bir şölen ve beklenmedik heyecanlı anlar devam ediyor. Brezilya ile Panama arasındaki hazırlık maçı, «pentacampeones»in 6-2'lik ezici galibiyetiyle sona erdi. Ancak son düdükten sonra gecenin en çok ilgi odağı olan ismi herkesi şaşırttı. İşin ilginç yanı, bu yıldız maçta bir dakika bile oynamadı! Bahsettiğimiz kişi, milyonların sevgilisi Neymar.

Brezilyalı efsanenin hala dünya futbolunun kralı olduğuna şüpheniz mi var? Sayfamızdan ayrılmayın; mağlubiyeti unutup yıldızın önünde diz çöken rakipleri, efsanevi «Maracanã»daki sembolik anları ve golcünün yaklaşan Dünya Kupası öncesi hedeflerini yakından inceleyeceğiz!

«Maracanã» çimlerindeki gerçek büyü ve tevazu

Kariyerine başladığı yuvası «Santos»a dönen ünlü golcü, ağır sakatlığının ardından iyileşme sürecini sürdürüyor. Bu nedenle Panama maçının kadrosuna alınmadı ve oyunu tribünden izledi. Ancak maç bittikten sonra Neymar, stadyumu dolduran binlerce taraftarı selamlamak ve onlara teşekkür etmek için efsanevi «Maracanã» stadyumunun çimlerine indi. İşte o anlarda, dünya çapındaki şöhretinin ve itibarının ne kadar yüksek olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Mağlubiyetin acısını yaşaması gereken Panama milli takımı oyuncuları kendilerine hakim olamadılar:

Yıldızlı kuyruk: Panamalı futbolcular, farklı mağlubiyeti tamamen unutarak Brezilyalı sihirbazla hatıra fotoğrafı çektirmek için etrafını sardılar. Bir anda neredeyse tüm rakip takım, Neymar ile selfie çekilmek için uzun bir kuyruğa girdi. Kendi neslinin en büyük ve en ünlü futbolcularından biriyle yan yana durma fırsatını kaçırmak istemedikleri açıktı.

Samimi gülümseme ve özlem anları

Neymar, kendisine gösterilen bu beklenmedik büyük ilgi ve sonsuz saygıya karşı oldukça sakin, vakur ve samimi bir tavır sergiledi. Yüzünde bir gülümsemeyle her rakip oyuncuya sarıldı ve onlarla fotoğraf çektirmeyi memnuniyetle kabul etti. Yıldızın neşeli halinden, sağlık sorunları nedeniyle milli takımdan uzun süre uzak kalan golcü için bu sıcak karşılamanın çok anlamlı olduğu belliydi.

Neymar'ın sahaya çıkmadan bile tüm dikkati üzerine çekmesi, Brezilya futbolu için sembolik bir anlam taşıyor. Onu sadece tribündeki taraftarlar değil, takım içindeki futbolcular da özledi ve dönüşünü dört gözle bekliyor.

Futbolcunun mevcut durumu Temel hedefi Beklenen sonuç «Santos»ta bireysel plan doğrultusunda iyileşme çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlıktan tamamen kurtulmak ve maksimum form düzeyine ulaşmak. 2026 Dünya Kupası başlayana kadar takımın lideri olarak sahalara dönmek.

Evet, o gerçek bir futbol dehası ve yeşil sahalara dönüşü dünya futbolu için büyük bir bayram olacak. Peki sizce Neymar, yaklaşan Dünya Kupası'nda Brezilya'yı şampiyon yapabilir mi?

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