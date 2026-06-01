Dünya Kupası 2026'da kaleci sakatlandığında futbolculara yeni yasak geliyor

·103·Spor
Dünya Kupası 2026'da kaleci sakatlandığında futbolculara yeni yasak geliyor

Dünya futbolu büyük değişimlerin ve yeni kuralların eşiğinde! Milyonların heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası öncesinde FIFA, hakemlik sistemine ciddi ve beklenmedik yenilikler getiriyor. Hakem dünyasının efsane ismi, şu anda FIFA Hakem Komitesi Başkanı olarak görev yapan ünlü Pierluigi Collina, yaklaşan turnuvada yürürlüğe girecek yeni kuralları kamuoyuna açıkladı.

Artık maç sırasında kasti zaman geçirme veya gizli «mola»lar düzenleme tamamen sona eriyor! Sayfamızdan ayrılmayın; futbolculara getirilen yeni kısıtlama, teknik direktörlerle görüşme yasağı ve VAR sisteminin genişletilmiş korkutucu yetkilerinin detaylarını sizlerle paylaşıyoruz!

Sahadaki «mola» dönemi bitti!

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın belirttiğine göre, yeni düzenlemeye göre kaleciye tıbbi müdahale yapıldığı saniyelerde sahadaki futbolcuların yedek kulübesine koşması ve orada teknik direktörlerle taktiksel görüşmeler yapması kesinlikle yasaklanıyor.

Efsane hakem, bu kısıtlamanın asıl nedenlerini şöyle açıkladı:

Pierluigi Collina'nın görüşü: «Mundial'e katılacak 48 milli takımın teknik direktörleriyle özel bir seminer düzenledik ve onları hakemlerin yeni sezondaki aktif hareketleri konusunda uyardık. Evet, kaleci sakatlanabilir ancak bu durum diğer oyunculara sahayı terk edip teknik direktörlerle özel planlar yapma hakkı vermez. Sahada sadece baş hakem, doktor (fizyoterapist) ve kalecinin yalnız kalması, diğerlerinin ise kenara koşması çok garip bir durum. Bu tamamen yanlış ve buna izin verilmeyecek».

VAR sistemine yeni ve korkutucu yetkiler verildi

Ayrıca, yaklaşan turnuvada video yardımcı hakem (VAR) sisteminin yetkileri de önemli ölçüde genişletilecek. Artık bu sistem sadece canlı oyun pozisyonlarını değil, top oyuna girmeden önce gerçekleşen gizli ihlalleri de dikkatle takip edecek.

Güncellenmiş VAR sisteminin çalışma prensibi aşağıdaki tabloda basit bir örnekle açıklanmıştır:

Durum

Eskiden nasıldı?

Dünya Kupası 2026'dan itibaren nasıl olacak?

Köşe vuruşu kullanılmadan önce ceza sahasındaki faul (kural ihlali)

Hakemler top oyuna girmediği için bu duruma dikkat etmez veya dikkate almazdı.

VAR duruma müdahale eder. Pozisyon detaylıca incelenir ve faul tespit edilirse köşe vuruşu iptal edilebilir veya durum tamamen yeniden oynatılabilir.

Bu devrim niteliğindeki değişiklikler, futbol maçlarının daha adil, tempolu ve çekici geçmesini sağlamaya hizmet edecek. Bu kurallar, şüphesiz teknik direktörlerin önceden hazırladığı bazı «kurnaz» planları boşa çıkaracaktır.

Peki, değerli futbolseverler, sizce Collina liderliğinde getirilen bu yeni kurallar futbolun cazibesini daha da artıracak mı?

Dünya futbolu, hakemlik sırları ve Dünya Kupası'nın en sıcak, neşeli haberlerini bizlerle takip etmeye devam edin, değerli futbolseverler!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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