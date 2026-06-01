William Saliba Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlandı

Budapeşte'deki final gecesi William Saliba için tam bir kabusa dönüştü. Arsenal savunmacısı sadece Şampiyonlar Ligi kupasını kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda sakatlığının nüksetmesi nedeniyle Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu haberi Goal.com duyurdu .

Cumartesi akşamı Arsenal ile PSG arasındaki mücadele dramatik bir şekilde sona erdi. Puskas Arena'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın 120 dakikası 1-1'lik eşitlikle bitti ve penaltı atışlarında Paris ekibi galip geldi. Saliba maç boyunca sahada kaldı ancak karşılaşmaya küçük bir sakatlıkla çıktığı öğrenildi.

Foot Mercato'nun haberine göre, 25 yaşındaki savunmacının fiziksel durumu maç sırasındaki yüksek tempo nedeniyle kötüleşti. Şimdi, 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası'nda Fransa milli takımı forması giyip giyemeyeceği şüpheli. Bu durum Didier Deschamps için ciddi bir kayıp olabilir.

Arsenal kampında şu an büyük bir üzüntü hakim. Mikel Arteta'nın öğrencileri tarihi bir zafere çok yaklaşmıştı ancak Gabriel'in yaptığı hata ve Saliba'nın sakatlığı her şeyi altüst etti. Sağlık ekibi şimdi oyuncuyu kısa sürede iyileştirmek için yoğun çaba sarf edecek.