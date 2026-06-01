Marcus Rashford, Arsenal'e transfer olabilir: Mikel Arteta forveti bekliyor

·88·Spor
Marcus Rashford, Arsenal'e transfer olabilir: Mikel Arteta forveti bekliyor

Londra ekibi Arsenal, yaz transfer döneminde Marcus Rashford için sürpriz bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Mikel Arteta, Manchester United altyapısından yetişen oyuncuyu kadrosuna katarak takımın hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor. Şu anda Barcelona'da kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu için İngiltere Premier League'e dönüş seçeneği ciddi şekilde değerlendiriliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Marcus Rashford, Katalan kulübünde Hansi Flick yönetiminde en iyi formuna geri döndü. Ancak Barcelona'daki mali zorluklar nedeniyle yönetim, futbolcuyu 26 milyon sterlin karşılığında satın alma opsiyonunu kullanmakta acele etmiyor. Bu durum Chelsea ve Bayern gibi dev kulüplerin de dikkatini çekti.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Champions League finalinde Paris Saint-Germain'e karşı alınan mağlubiyetin ardından kulüp yönetiminden transfer piyasasında aktif olmalarını talep ediyor. Teknik adam, takımın yeni bir seviyeye ulaşması için iddialı ve hızlı kararlar alınması gerektiğini vurguluyor. Rashford'ın çevresi de bonservis konusunda anlaşma sağlanması halinde "Topçular"ın en büyük aday olacağına inanıyor.

Barcelona sportif direktörü Deco, futbolcunun profesyonelliğini takdir etse de, kulübün ekonomik durumu ve Anthony Gordon için harcanan 80 milyon avro, Rashford'ın İspanya'da kalma ihtimalini düşürdü. Artık 28 yaşındaki forvetin kariyerine Londra kulüplerinden birinde devam etme olasılığı yüksek görülüyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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