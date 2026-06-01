Asamoah Gyan ve James Rodriguez: Dünya Kupası tarihinin tek turnuvalık yıldızları

·65·Spor
Asamoah Gyan ve James Rodriguez: Dünya Kupası tarihinin tek turnuvalık yıldızları

Dünya Kupası, futbolcuların kendilerini göstermeleri ve yıldızlaşmaları için harika bir sahnedir. Ancak bazı oyuncular vardır ki, tam olarak bu turnuvada parlayıp sonrasında büyük sahneden kaybolurlar. Futbolseverler arasında zaman zaman unutulmuş veya beklenmedik şekilde ortaya çıkan isimleri anmak bir gelenek haline gelmiştir. Papiss Cissé veya Julio Olarticoechea gibi isimler bunlardan bazılarıdır. Goal.com bunu bildiriyor .

Bu turnuva birçok beklenmedik kahramanı keşfetmiştir. Bazıları başarılarını sürdürebilirken, diğerleri çok hızlı parlayıp sönmüştür. Kariyerlerinde sadece bir kez zirveye çıkan ve o seviyeyi bir daha asla yakalayamayan futbolcuların futbol dünyasında özel bir yeri vardır. GOAL yayını, bu tür "tek turnuvalık yıldızlar" hakkında bilgi veriyor.

2010 Dünya Kupası'nda Gana milli takımı toplam dört gol atarken, bunların üçü Asamoah Gyan'a aitti. O dönemde Ligue 1 temsilcisi "Rennes" kulübünde forma giyiyordu ancak henüz dünya çapında bir yıldız değildi. Gana o turnuvanın gerçek sürprizi oldu, Gyan ise son 16 turunda ABD kalesine attığı galibiyet golüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Çeyrek finalde Uruguay'a karşı oynanan maçın uzatma dakikalarında penaltı kaçırmış olsa da, Asamoah Gyan 2010 Dünya Kupası'nın unutulmaz bir efsanesi haline geldi. Onun o turnuvadaki parlak performansı ve sonrasında James Rodriguez gibi futbolcuların beklenmedik yükselişi, Dünya Kupası tarihinin en ilginç sayfalarından biri olmaya devam ediyor.

Dünya KupasıFutbolAsamoah GyanJames RodriguezGana
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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