Kanada — Özbekistan maçı için muhtemel 11'ler açıklandı

Yarın sabah tüm Özbek futbolseverlerin gözü okyanus ötesinde olacak. Bildiğiniz üzere, ünlü İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan Milli Takımı, Kuzey Amerika kıtasının güçlü temsilcilerinden Kanada ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Bu heyecan verici ve önemli karşılaşma öncesinde, birçok saygın uluslararası spor yayını her iki takımın muhtemel ilk 11'lerini kamuoyuna sundu. Beklenen taktiksel hamleler ve kadro seçeneklerine göz atın:

"Sports Mole" tahmini: Tecrübe ve denge

Bu yayın, Fabio Cannavaro'nun hem yerel hem de yurt dışında forma giyen en tecrübeli yıldızlarına güveneceğini tahmin ediyor:

Kanada: Crépeau, Johnston, Cornelius, Waterman, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Koné, Ahmed, Jonathan David, Larin.

Özbekistan: O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Farrux Sayfiyev, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.

"Goal" portalı tahmini: Beklenmedik rotasyon

Dünyaca ünlü "Goal" yayını ise her iki teknik direktörün de kadroda yeni isimler deneyebileceğini ve genç yeteneklere şans verebileceğini öngörüyor:

Kanada: Crépeau, Sigur, Priso, Waterman, Laryea, Millar, Saliba, Koné, Flores, Oluwaseyi, Jonathan David.

Özbekistan: Abduvohid Ne’matov, Sherzod Nasrullayev, Abduqodir Husanov, Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov, Rustam Ashurmatov, Azizbek G‘aniyev, Oston O‘runov, Otabek Shukurov, Odilbek Hamrobekov, Eldor Shomurodov.

"Betfred Insights" tahmini: İstikrar ön planda

Bu analiz sitesinin görüşleri "Sports Mole" versiyonu ile neredeyse aynı olup, onlar da milli takımımızın en güçlü kadroyla sahaya çıkacağına inanıyorlar:

Kanada: Crépeau, Johnston, Cornelius, Waterman, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Koné, Ahmed, Jonathan David, Larin.

Özbekistan: O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Farrux Sayfiyev, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.