Kanada — Özbekistan maçı için muhtemel 11'ler açıklandı

·1.1K·Spor
Kanada — Özbekistan maçı için muhtemel 11'ler açıklandı

Yarın sabah tüm Özbek futbolseverlerin gözü okyanus ötesinde olacak. Bildiğiniz üzere, ünlü İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan Milli Takımı, Kuzey Amerika kıtasının güçlü temsilcilerinden Kanada ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Bu heyecan verici ve önemli karşılaşma öncesinde, birçok saygın uluslararası spor yayını her iki takımın muhtemel ilk 11'lerini kamuoyuna sundu. Beklenen taktiksel hamleler ve kadro seçeneklerine göz atın:

"Sports Mole" tahmini: Tecrübe ve denge

Bu yayın, Fabio Cannavaro'nun hem yerel hem de yurt dışında forma giyen en tecrübeli yıldızlarına güveneceğini tahmin ediyor:

  • Kanada: Crépeau, Johnston, Cornelius, Waterman, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Koné, Ahmed, Jonathan David, Larin.

  • Özbekistan: O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Farrux Sayfiyev, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.

"Goal" portalı tahmini: Beklenmedik rotasyon

Dünyaca ünlü "Goal" yayını ise her iki teknik direktörün de kadroda yeni isimler deneyebileceğini ve genç yeteneklere şans verebileceğini öngörüyor:

  • Kanada: Crépeau, Sigur, Priso, Waterman, Laryea, Millar, Saliba, Koné, Flores, Oluwaseyi, Jonathan David.

  • Özbekistan: Abduvohid Ne’matov, Sherzod Nasrullayev, Abduqodir Husanov, Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov, Rustam Ashurmatov, Azizbek G‘aniyev, Oston O‘runov, Otabek Shukurov, Odilbek Hamrobekov, Eldor Shomurodov.

"Betfred Insights" tahmini: İstikrar ön planda

Bu analiz sitesinin görüşleri "Sports Mole" versiyonu ile neredeyse aynı olup, onlar da milli takımımızın en güçlü kadroyla sahaya çıkacağına inanıyorlar:

  • Kanada: Crépeau, Johnston, Cornelius, Waterman, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Koné, Ahmed, Jonathan David, Larin.

  • Özbekistan: O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Farrux Sayfiyev, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.

Taraftarların dikkatine: Hatırlatalım, bu süper karşılaşma yarın, Salı sabahı saat 06:00'da başlayacak. Tatlı uykunuzdan fedakarlık ederek milli takımımızı desteklemeye tüm futbolseverleri davet ediyoruz. İleri, Özbekistan!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan'ın Dünya Kupası için muhtemel kadrosu nasıl görünüyor? (foto)Bugün, 13:40Lennart Karl her maçta Lionel Messi fotoğrafıyla sahaya çıkıyorBugün, 13:31Özbekistanlı futbolculardan Kanada'ya samimi teşekkür (foto)Bugün, 13:09İngiltere Premier Ligi'nin En Değerli On FutbolcusuBugün, 12:53Abduqodir Husanov'un transfer değeri 50 milyon Euro'ya ulaştıBugün, 12:43Harry Kane 2026 Dünya Kupası'nda Tarihi Bir Başarıya İmza Atabilecek mi?Bugün, 12:35
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Everton - Manchester City Maçı Sonrası Husanov'un Puanı Açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu