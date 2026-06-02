Avusturya, 10 kişi kaldığı maçta Tunus'u mağlup etti

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu 2026 Dünya Kupası öncesinde, katılımcı milli takımlar son hazırlık maçlarını oynamaya devam ediyor. Avrupa'da önemli bir yere sahip olan Avusturya Milli Takımı, hazırlık maçları serisindeki bir sonraki karşılaşmada zorlu Afrika temsilcisi Tunus ile karşı karşıya geldi.

Çekişmeli ve mücadele dolu geçen karşılaşma, Avrupalıların 1-0'lık küçük ama güven verici galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın tek ve galibiyeti getiren golünü 63. dakikada Avusturya'nın yıldızı Marcel Sabitzer kaydetti.

Bu karşılaşmada Avusturya Milli Takımı'nın gerçek bir irade ortaya koyduğunu özellikle belirtmek gerekir. Zira ilk yarının 36. dakikasında Konrad Laimer, yaptığı sert müdahale nedeniyle hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakılmıştı. Buna rağmen Ralf Rangnick'in öğrencileri, maçın büyük bölümünü bir kişi eksik oynamalarına rağmen disiplinli savunma ve doğru taktikle üstünlüklerini korudular ve önemli bir galibiyete imza attılar.

Hazırlık maçının kısa özetini aşağıda bulabilirsiniz:

Hazırlık maçı

Avusturya — Tunus 1:0

Gol: Marcel Sabitzer, 63 (1:0).

Kırmızı kart: Konrad Laimer, 36 (Avusturya).