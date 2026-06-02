Real, Mourinho'yu teknik direktör olarak atamakta zorlanıyor

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Real, Mourinho'yu teknik direktör olarak atamakta zorlanıyor

Avrupa futbol transfer piyasasında beklenmedik ve heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Real Madrid, eski hocası, ünlü ve deneyimli teknik direktör José Mourinho'yu takımın başına geri getirmek için harekete geçmişti. Ancak prestijli The Athletic gazetesinin paylaştığı son bilgilere göre, "Los Blancos" bu transferi gerçekleştirmede ciddi bir mali engelle karşılaştı.

Sorun şu ki, ilk anlaşmalara göre Portekizli teknik adamın mevcut kulübü Benfica ile olan sözleşmesinde 6 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyordu. Madrid ekibi, "Geri dönüşlerin kralı"nı bu bedelle geri getirmeyi planlıyordu.

Ancak Real Madrid yönetimi beklenmedik bir hata yaptı. Sözleşmedeki bu özel madde, sezon bittikten sonra sadece 10 iş günü boyunca geçerliydi ve Madrid ekibi bu kısa süreyi kaçırdı. Artık "Eflatun-beyazlılar"ın José'yi Lizbon'dan getirmek için belirlenen tutarın üzerine tam 9 milyon Euro daha fazla, yani toplamda 15 milyon Euro tazminat ödemesi gerekecek.

İç durum ve seçimler: Şu anda Madrid kulübünde sadece teknik direktör konusu değil, yönetim sisteminde de büyük değişiklikler bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse, 7 Haziran günü Real Madrid kulüp başkanlığı için resmi seçimler yapılacak. Bu önemli görev için iki güçlü aday; hırslı iş insanı Enrique Riquelme ve kulübün mevcut efsanevi başkanı Florentino Pérez karşı karşıya gelecek. Teknik direktör transferi etrafındaki bu mali sorunun, yaklaşan seçimler öncesinde adayların planlarını nasıl etkileyeceği tüm taraftarlar için büyük bir merak konusu.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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