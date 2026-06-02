Paraguay Milli Takımı 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala, katılımcı ülkelerin teknik direktörleri dünya şampiyonasında ülkelerini temsil edecek en güçlü futbolcu listelerini belirledi. Güney Amerika'nın en savaşçı ve inatçı takımlarından biri olan Paraguay Milli Takımı, kadrosunu resmen açıkladı.

Paraguay teknik heyeti, okyanus ötesindeki önemli mücadeleler için hem deneyimli hem de yüksek form grafiğine sahip oyuncuları tercih etti. Kadroda yerel liglerden, Güney Amerika'nın önde gelen kulüplerinden ve Avrupa devlerinden yıldız isimler bulunuyor.

Paraguay'ın Dünya Kupası'nda mücadele edecek tam ve resmi kadrosunu sizlerle paylaşıyoruz:

Kaleciler

Kale çizgisinde istikrar ve yerel ligin yıldızlarına güven:

Orlando Hill («San-Lorenso»)

Gaston Oliveyra («Olimpiya»)

Roberto Fernandes («Serro Porteno»)

Defans

Takımın en sağlam ve tecrübeli hattı; burada liderliği Palmeiras efsanesi Gustavo Gomes üstleniyor:

Xuan Kaseres («Dinamo» Moskva)

Gustavo Velaskes («Serro Porteno»)

Gustavo Gomes («Palmeyras»)

Xunior Alonso («Atletiko Mineyro»)

Xose Kanale («Lanus»)

Omar Alderete («Sanderlend»)

Aleksandro Maydana («Taleres»)

Fabian Balbuena («Gremio»)

Orta Saha

Yaratıcılık ve hız dolu bu hatta, Premier League tecrübesine sahip Miguel Almiron ve Diego Gomes gibi yıldızlar başrolü oynuyor:

Diyego Gomes («Brayton»)

Maurisio Magalyayns («Palmeyras»)

Damian Bobadilya («San-Paulu»)

Brayan Oxeda («Orlando»)

Andres Kubas («Vankuver»)

Matias Galarsa («Atlanta»)

Kaku («Al Ayn»)

Ramon Sosa («Palmeyras»)

Migel Almiron («Atlanta»)

Forvet

Rakip savunmayı aşma ve pozisyonları gole çevirme görevi bu tehlikeli golcülere emanet:

Gustavo Kabaliyero («Portsmut»)

Aleks Arse («Independente Rivadavia»)

Gabriel Avalos («Independente»)

Isidro Pitta («Red Bull Bragantino»)

Xulio Ensiso («Strasburg»)

Antonio Sanabriya («Kremoneze»)