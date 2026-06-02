Kanada maçında en yüksek puan Husanov'un: Diğer oyuncular ne yaptı?

Özbekistan Milli Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kanada ile oynadığı hazırlık maçında sahaya çıktı. Mücadele temsilcilerimiz için beklendiği kadar kolay geçmedi ve Kanada maçı 2-0 kazandı.

Mağlubiyet her zaman üzücüdür, özellikle Dünya Kupası öncesi taraftarlar takımdan güven verici bir oyun beklerken. Ancak bu tür hazırlık maçlarının temel amacı sadece sonuç değildir. Bu maçlar sayesinde teknik heyet takımın gerçek durumunu görür, oyuncuların hazırlıklarını değerlendirir ve üzerinde çalışılması gereken noktaları belirler.

Kanada maçından sonra "Sofascore" portalı oyuncuların puanlarını açıkladı. Buna göre, Özbekistan Milli Takımı'nda en yüksek puanı Abduqodir Husanov aldı. Savunma oyuncusu 7,1 puanla takımımızın en iyi futbolcusu seçildi.

Bu puan, Husanov'un sahadaki aktifliğini, ikili mücadelelerdeki kararlılığını ve savunmadaki güvenilirliğini gösteriyor. Kanada gibi fiziksel olarak güçlü, hızlı ve yüksek yoğunluklu oynayan bir rakibe karşı savunmacılara büyük baskı düşer. Böyle bir ortamda Husanov'un en yüksek puanı alması özel bir ilgiyi hak ediyor.

Abduqodir Husanov son zamanlarda Özbek futbolunda en çok konuşulan oyunculardan biri haline geldi. Üst düzey oyunu, güçlü fiziksel kondisyonu ve büyük rakiplere karşı soğukkanlılığı milli takımımız için önemli bir faktör. Elbette düzeltilmesi gereken yönler var ancak potansiyelinin çok yüksek olduğu bir kez daha görüldü.

Kaleci Abduvohid Ne’matov da iyi bir puan aldı. 7,0 puanla değerlendirildi. Skor 0-2 olmasına rağmen kalecinin yüksek puan alması, Kanada ataklarında birçok pozisyonda takımı kurtardığı anlamına geliyor. Bu tür maçlarda kaleciye düşen yük ağırdır ve Ne’matov elinden gelenin en iyisini yaptı.

Abdulla Abdullayev 6,8 puanla takımımızın nispeten yüksek puan alan oyuncularından biri oldu. Eldor Shomurodov ise 6,6 puan aldı. Hücum hattında fırsatların az olduğu maçlarda forvetlerin yüksek puan alması zordur. Çünkü onlara topun ulaşması, takım hücumlarının doğru organize edilmesi ve rakip ceza sahasında yeterli pozisyon yaratılması gerekir.

Oston O‘runov 6,5 puan aldı. Hareketliliğine rağmen Kanada savunması ve maçın temposu tam olarak açılmasına izin vermedi. Azizbek G‘aniyev, Odil Hamrobekov, Farrux Sayfiyev ve Rustam Ashurmatov 6,3 puanla değerlendirildi. Bu oyuncular takım için emek verdi ancak genel sonuç ve ikinci yarıdaki hatalar puanlara yansıdı.

Sherzod Nasrullayev 6,1 puan alırken, Otabek Shukurov 5,9 puanla en düşük puanlardan birine sahip oldu. Bu puanlar oyuncular için eleştiri değil, analiz ve sonuç çıkarma sinyali olmalıdır. Dünya Kupası öncesi her detay önemlidir. Küçük bir hata büyük bir turnuvada ağır cezalandırılabilir.

Özbekistan Milli Takımı oyuncularının puanları:

Abduqodir Husanov — 7,1

Abduvohid Ne’matov — 7,0

Abdulla Abdullayev — 6,8

Eldor Shomurodov — 6,6

Oston O‘runov — 6,5

Azizbek G‘aniyev — 6,3

Odil Hamrobekov — 6,3

Farrux Sayfiyev — 6,3

Rustam Ashurmatov — 6,3

Sherzod Nasrullayev — 6,1

Otabek Shukurov — 5,9

Kanada mağlubiyetinden sonra ana sonuç şu: Takım uluslararası tempoya, yüksek yoğunluğa ve rakip baskısına daha iyi hazırlanmalı. İlk yarıdaki iyi hareketler umut verse de, sonraki bölümlerdeki hatalar üzerinde ciddi çalışılması gerektiğini gösterdi.

Dünya Kupası'nda Özbekistan'ı Portekiz, Kolombiya ve Kongo DC gibi güçlü rakipler bekliyor. Bu takımlara karşı her pozisyonda dikkat, hız ve soğukkanlılık gerekiyor. Bu anlamda Kanada maçı takımımız için faydalı bir ders oldu.

Husanov'un en yüksek puanı alması özel bir olumlu sinyal. Milli takımımızın savunma merkezinde büyük potansiyele sahip bir oyuncu olduğunu bir kez daha gördük. Şimdi temel görev, takım olarak istikrarı artırmak, hataları azaltmak ve Dünya Kupası'na kadar gereken seviyeye ulaşmak.

Mağlubiyet acı vericidir ancak zamanında alınan dersler bazen büyük zaferlerin yolunu açar. Önemli olan, bu sonuçların kağıt üzerinde kalmaması, sahada karşılık bulmasıdır.