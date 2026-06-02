Dünya Kupası'nın resmi topu hakemlere yardımcı olacak

Futbol dünyası hızla dijitalleşiyor ve yaklaşan 2026 Dünya Kupası'nın bu konuda gerçek bir devrim yaratması bekleniyor. Saygın YNews yayınının haberine göre, bu turnuvada ilk kez tamamen yenilenmiş Connected Ball Technology (Bağlantılı Top Teknolojisi) tam anlamıyla uygulamaya konulacak. Bu modern sistem, turnuvanın resmi topu olan Trionda içine ustalıkla yerleştirildi.

Peki, bu sihirli top nasıl çalışıyor ve futbola ne gibi yenilikler getiriyor? İşte bu uzay çağı teknolojisinin sırları.

Topun içindeki "mikro beyin": Sensör neler yapabilir?

Yenilikçi topun tam merkezinde sadece 14 gram ağırlığında küçük bir sensör bulunuyor. Sahadaki her hareketi gerçek zamanlı olarak saniyede 500 kez kaydediyor. Bu, sistemin topun uçuş hızını, havadaki yörüngesini, dönüşünü ve en önemlisi futbolcunun ayağının topa değdiği anı mikrosaniyelere kadar ölçebildiği anlamına geliyor.

Bu veriler sadece toplanmakla kalmıyor. Stadyum çatısının altına yerleştirilen 12 adet yüksek hassasiyetli ve yüksek hızlı kamera, toptan gelen sinyali yakalıyor. Yapay zeka ise bu verileri birleştirerek saniyeler içinde durumun üç boyutlu (3D) modelini oluşturuyor ve doğrudan hakemlerin monitörüne gönderiyor.

Ofsaytlar ve tartışmalı gollere son

Bu teknolojinin geliştirilmesinin ana nedeni, futbolda en çok tartışmaya yol açan ofsayt pozisyonlarında adaleti sağlamaktır. Topun içindeki sensör pasın verildiği tam anı gösterdiğinde, kameralar o saniyede hücum oyuncusunun savunma oyuncusuna göre konumunu çizerek belirler.

Ayrıca sistem, aşağıdaki karmaşık durumları saniyeler içinde çözer:

Topun kale çizgisini tamamen geçip geçmediğini (gol olup olmadığını) belirlemek;

Ceza sahası içinde topun ele çarpıp çarpmadığını tespit etmek;

Hakemlerin karar verme süresini birkaç kat hızlandırmak.

Şarj edilebilir "akıllı" top

Dikkat çekici bir nokta, yeni Trionda topu, Katar'daki Dünya Kupası'nda kullanılan Al Rihla topundan çok daha gelişmiş. Eskiden sensör topun merkezinde asılı dururken, şimdi panellerden birinin içindeki özel korumalı bir bölmeye yerleştirildi. Topun dengesinin ve ağırlığının bozulmaması için mühendisler karşı tarafına özel bir dengeleyici sistem de eklediler.

Tıpkı telefonlarımız gibi, bu topların da maçtan önce mutlaka şarj edilmesi gerekiyor. İçindeki küçük batarya kesintisiz 6 saat çalışabiliyor. Eğer maç sırasında top oyun dışına çıkıp değiştirilirse, sistem saniyeler içinde otomatik olarak yeni topa bağlanıyor ve veri akışında hiçbir kesinti yaşanmıyor.