Bugün Özbekistan Kupası son 16 turu kura çekimi yapılacak

Ülkemizin en prestijli ve sürprizlere açık iç turnuvası olan Özbekistan Kupası, en heyecanlı ve şiddetli aşamasına giriyor. Bu yıl 27 Mayıs'ta grup aşamasındaki son maçlar resmen sona erdi. Çetin ve kıran kırana geçen mücadeleler sonucunda, kupanın 1/8 final (son 16 turu) aşamasında şampiyonluk için mücadele edecek en güçlü 16 futbol kulübü belli oldu.

Şimdi milyonlarca futbolseveri bir soru meşgul ediyor: Play-off aşamasında hangi takım kiminle karşılaşacak? İşte bu sorunun cevabı bugün netleşecek!

Canlı yayın: Kura çekimi ne zaman ve nerede?

Bugün, 2 Haziran saat 19:00'da Özbekistan Kupası play-off aşamasına kalan kulüpler için resmi kura çekimi gerçekleştirilecek.

Turnuva organizatörleri, bu heyecan verici süreci futbolseverler için tamamen şeffaf bir şekilde sunacak. Kura çekimi, Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi'nin (O‘zPFL) tüm resmi sosyal medya hesapları ve medya platformları üzerinden canlı (online) olarak yayınlanacak.

Son 16 turu yönetmeliği: Taraftarlar neleri bilmeli?

Turnuva yönetmeliğine göre, play-off'un ilk turunda takımlara avantaj sağlama konusunda özel bir düzenleme belirlenmiştir. Bilgi olarak şu önemli kuralları hatırlatmak isteriz:

Kendi evinde oynama avantajı: Özbekistan Kupası grup aşamasını kendi grubunda 1. sırada (lider) tamamlayan kulüpler, 1/8 final maçını kendi sahalarında, yani kendi taraftarlarının önünde oynama hakkına sahip olacaklar.

Deplasman sınavı: Grup aşaması sonuçlarına göre 2. sırayı alan kulüpler ise çeyrek final bileti için oynanacak tek maçlık play-off mücadelesini rakip sahada (deplasmanda) oynamak zorunda kalacaklar.

İstisna kuralı: Kura çekimi sırasında, aynı gruptan bir üst tura çıkan iki takımın 1/8 finalde birbirleriyle eşleşmemesi önceden garanti altına alınacaktır.

Mağlup olan takımın turnuvaya veda edeceği bu aşamada, her maçın gerçek bir finale dönüşeceği şüphesizdir. Tüm sevdiğimiz takımlara kura çekiminde şans ve yaklaşan zorlu mücadelelerde güzel galibiyetler diliyoruz!