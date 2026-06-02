Andoni Iraola'nın Liverpool'un yeni teknik direktörü olması bekleniyor

Liverpool'da yeni ve heyecan verici bir dönem başlamak üzere. Teknik direktörüyle yollarını ayıran «Kırmızılar», takımın başına geçecek ismi bulmakta gecikmedi. İçeriden gelen bilgilere göre, Liverpool yönetimi İspanyol teknik direktör Andoni Iraola ile prensip anlaşmasına vardı.

Taraflar arasındaki görüşmelerin son 48 saatte hız kazandığı ve önemli bir aşamaya gelindiği öğrenildi. Tüm temel şartlar üzerinde anlaşmaya varıldı ve önümüzdeki günlerde kulübün resmi kanallarından duyuru yapılması bekleniyor.

Arne Slot'un ayrılığı ve sürpriz atama

Hatırlatmak gerekirse, Liverpool 30 Mayıs tarihinde teknik direktör Arne Slot'un görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Bu beklenmedik ayrılığın ardından kulüp yönetimi, Premier League tecrübesi olan bir ismi diğer devler kapmadan önce ikna etmeyi başardı.

Iraola'nın Bournemouth'taki başarılı performansı

Anfield'ı zaferlere taşıması beklenen 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının son durağı bir diğer Premier League ekibi Bournemouth olmuştu. 2023 yazında göreve gelen Iraola, sezon sonunda takımla yollarını dostça ayırmıştı.

Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth'un oldukça üretken ve tempolu bir futbol sergilediğini belirtmek gerekir. Sezon boyunca tam 57 puan toplayan takım, İngiltere liginde 6. sırada yer aldı.

İlginç olan şu ki, yeni takımı Liverpool ise sezonu 60 puanla sadece bir basamak üstte, yani beşinci sırada tamamlamıştı. Bu durum, yeni teknik direktörün taktiksel vizyonunun «Kırmızılar»ın kadrosuyla birleştiğinde gelecek sezon şampiyonluk yarışında iddialı olacaklarını gösteriyor.

Liverpool'un yeni teknik direktörüyle parlak geleceğine inanarak, kulübün transfer dönemindeki hamlelerini yakından takip etmeye devam edeceğiz!