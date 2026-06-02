Real Madrid, Bayern ve Chelsea rekabetinde Premier Lig yıldızını kaptı

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Real Madrid, Bayern ve Chelsea rekabetinde Premier Lig yıldızını kaptı

Real Madrid, savunma hattını güçlendirmek amacıyla büyük bir transfere imza atmak üzere. Liverpool'dan ayrılan Ibrahima Konaté, kariyerine İspanya'nın başkentinde devam edecek. AS gazetesinin haberine göre, Florentino Pérez'in başkanlık seçimini kazanmasının ardından merkez defans oyuncusu Madrid kulübüyle dört yıllık sözleşme imzalayacak. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

27 yaşındaki Fransız savunmacı, Liverpool'a veda ettikten sonra sosyal medya üzerinden taraftarlara seslenerek takımdan bu şekilde ayrıldığı için üzgün olduğunu belirtti. Oyuncunun ifadelerine göre, kulüple sözleşme yenileme görüşmeleri beklenmedik bir şekilde başarısız oldu. Nisan ayında tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtilse de, sonunda transfer konusu gündeme geldi.

Ibrahima Konaté için verilen mücadelede Real Madrid sadece Bayern'i değil; Chelsea, Paris Saint-Germain ve Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad kulüplerini de geride bıraktı. Savunmacı, 2021 yılında RB Leipzig'den 40 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu.

Geçen sezon Konaté tüm kulvarlarda 51 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Liverpool sezonu beşinci sırada tamamlayıp Champions League bileti almasına rağmen, yönetim teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırma kararı aldı.

Real MadridLiverpoolIbrahima KonatéTransferFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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