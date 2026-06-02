Hojiakbar Alijonov'un sakatlığından bir haftada iyileşeceği açıklandı

Özbekistan Milli Takımı, Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdürürken kadroyla ilgili üzücü bir haber geldi. Milli takımımızın savunma oyuncusu Hojiakbar Alijonov, antrenman sırasında baldır kasında bir rahatsızlık hissetti.

Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA) basın servisinin bildirdiğine göre, futbolcu tıbbi teşhis ve klinik muayenelerden geçirildi. Uzmanların görüşüne göre, Alijonov'un tamamen iyileşmesi için yaklaşık 1 hafta gerekiyor.

Bu durum, Dünya Kupası'na hazırlanan milli takım için önemli bir sinyal niteliğinde. Çünkü turnuva öncesi her futbolcunun fiziksel durumu, antrenman yükünü nasıl karşıladığı ve toparlanma süreci büyük önem taşıyor. Özellikle savunma hattındaki rekabetin arttığı bir dönemde, her oyuncunun sağlıklı olması Fabio Cannavaro'nun ekibi için çok kritik.

UFA'nın açıklamasında, Hojiakbar Alijonov'un şu anda sağlık ekibinin gözetiminde bireysel olarak toparlanma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Bu, futbolcunun genel grup antrenmanlarından geçici olarak ayrı çalıştığı anlamına geliyor. Temel amaç, sakatlığı derinleştirmemek, kası tamamen iyileştirmek ve futbolcuyu güvenli bir şekilde sahaya döndürmek.

Açıklamada, “Hojiakbar Alijonov şu anda sağlık ekibinin gözetiminde bireysel olarak toparlanma çalışmalarını sürdürüyor” denildi.

Baldır kasındaki rahatsızlık futbolda sıkça karşılaşılan durumlardan biridir. Özellikle yüksek yoğunluklu antrenmanlar, uzun yolculuklar, iklim ve saha koşullarındaki değişiklikler vücuda ek yük bindirir. Bu nedenle teknik heyet ve sağlık ekibinin bu tür durumlarda çok dikkatli olması doğaldır.

Alijonov, milli takımımız için önemli futbolculardan biridir. Savunma hattındaki aktif hareketliliği, kanat bindirmeleri ve rakip ataklarını durdurmadaki kararlılığı ile öne çıkıyor. Bu yüzden kısa süreliğine de olsa bireysel antrenmanlara geçmesi taraftarların dikkatini çekiyor.

Hatırlatmak gerekirse, Özbekistan Milli Takımı, Dünya Kupası öncesi Kanada ile oynadığı hazırlık maçında 0-2 mağlup oldu. Bu karşılaşma, Fabio Cannavaro'nun öğrencileri için faydalı bir sınavdı. Oyun sırasında takımın güçlü ve zayıf yönleri görüldü, uluslararası tempoya uyum sağlama konusunda daha fazla çalışılması gerektiği anlaşıldı.

Kanada maçından sonra takımda sakatlıklarla ilgili her haber ciddiyetle karşılanıyor. Çünkü önümüzde önemli hazırlık aşamaları ve Dünya Kupası'ndaki tarihi maçlar var. Teknik heyet için şu anki en temel görev, futbolcuları fiziksel olarak sağlıklı, ruhen hazır ve taktiksel olarak istikrarlı bir duruma getirmektir.

Alijonov'un iyileşmesi için 1 hafta gerekmesi endişe verici bir süre değil. Ancak bu süreçte futbolcunun kendine dikkat etmesi, tıbbi tavsiyelere tam uyması ve sahaya acele etmeden dönmesi gerekiyor. Çünkü Dünya Kupası öncesi en önemli şey, tek bir maçı değil, tüm turnuvayı düşünen kararlar almaktır.

Özbekistan Milli Takımı için her futbolcu önemlidir. Özellikle ilk Dünya Kupası öncesi kadrodaki her detay, her pozisyon ve her sağlıklı oyuncu büyük önem taşıyor. Bu nedenle Alijonov'un iyileşme süreci yakından takip ediliyor.

Taraftarlar ise futbolcunun bir an önce iyileşip genel grup antrenmanlarına dönmesini bekliyor. Dünya Kupası yaklaştıkça her haber büyük önem kazanıyor. Mevcut durumda en doğru yol, acele etmemek, sakatlığı tamamen tedavi etmek ve sahaya hazır bir şekilde dönmektir.

Alijonov için bu küçük ara büyük bir soruna dönüşmemeli. Sağlık ekibinin kontrolü, bireysel antrenmanlar ve doğru toparlanma süreciyle kısa sürede sahalara dönebilir. Milli takımımızın önündeki tarihi sınavlarda her sağlıklı futbolcu altın değerindedir.