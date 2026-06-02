Satranç dünyasında yeni dönem: Özbekistan'ın 1 numaralı satranççısı değişti

·108·Spor
Satranç dünyasında yeni dönem: Özbekistan'ın 1 numaralı satranççısı değişti

Özbek satrançseverler için gurur dolu günler devam ediyor! Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), Mayıs ayı sonuçlarına göre dünyanın en güçlü zekalarını güncelledi. Dikkat çekici olan ise, dünyanın en iyi 100 büyükustası arasında tam 5 Özbek temsilcinin yer almasıdır.

Dünya sıralamasının zirvesinde kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Listeyi hala Norveçli fenomen Magnus Carlsen (2841) yönetirken, sonraki iki sırayı aynı puanla ABD'li ünlü büyükustalar Fabiano Caruana (2792) ve Hikaru Nakamura (2792) paylaşıyor.

Özbekistan tahtında değişim: Sindarov 4. sıraya yükseldi!

Mayıs ayı bilançosu, Özbek taraftarlar için beklenmedik ve tarihi bir haber sundu. Ülkemizin bir numaralı satranççısının ismi değişti. Bu durum, amatörler arasında "profesör" lakabıyla tanınan Javohir Sindarov'un prestijli «Superbet Chess Classic Romania–2026» turnuvasındaki fenomenal performansı sayesinde gerçekleşti.

Javohir, Romanya'daki uluslararası turnuvadaki başarılı yürüyüşü sayesinde reytingini tam 2777 puana çıkardı ve dünyanın en güçlü 4 numaralı satranççısı oldu!

Birçok kişinin sevgilisi olan Nodirbek Abdusattorov ise şu anda ülkemizin iki numaralı satranççısı konumunda. İlginç olan ise Nodirbek'in de hesabında tam 2777 puan bulunması, ancak ek göstergeler nedeniyle FIDE dünya sıralamasında Javohir'in hemen ardından 5. sırada yer alıyor. İki gencimizin ilk 5'te yer alması, Özbek sporunun gerçek bir zaferidir!

İlk 100'deki diğer büyükustalarımız

Dünyanın en güçlü yüz satranççısı arasında yer alan diğer üç vatandaşımız da sağlam pozisyonlarını koruyor:

  • Nodirbek Yakubboyev — 2689 puanla dünyada 40. sırada yer alıyor.

  • Rustam Qosimjonov — Deneyimli eski dünya şampiyonumuz 2665 puanla tam 50. sırada bulunuyor.

  • Shamsiddin Vohidov — Yetenekli satranççımız 2637 puan toplayarak 89. sırada ilerliyor.

Takım başarısı: Bireysel başarıların yanı sıra, Özbekistan erkek milli takımı da dünya devleri arasında kabul ediliyor. Temsilcilerimiz toplam 2623 puanla FIDE Milli Takımlar sıralamasında ilk onu tamamlayarak onurlu bir şekilde 9. sırada yer alıyor. Gençlerimize sonraki maçlarında sadece ve sadece zaferler diliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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