Gabriel'in forma satışları penaltı kaçırdıktan sonra yüzde 350 arttı

Arsenal savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye karşı kaçırdığı kritik penaltıya rağmen taraftarlardan benzeri görülmemiş bir destek alıyor. Mağlubiyetin ardından Brezilyalı futbolcunun isminin yazılı olduğu formaların satışları beklenmedik bir şekilde yüzde 350 arttı. The Athletic'in haberine göre, tam da bu hatadan sonra Gabriel'in formaları en çok satılan ürün haline geldi. Bu konuda haber veriyor.

Final maçında 28 yaşındaki savunmacı beşinci penaltıyı kullanmak için topun başına geçti ancak vuruşu üst direğin üzerinden dışarı gitti. Sonuç olarak Paris kulübü, Avrupa'nın en prestijli kupasını üst üste ikinci kez kazandı. Buna rağmen Arsenal taraftarları oyuncularını suçlamak yerine ona destek verdiler. Hafta sonu boyunca Gabriel'in forma satışları, takımın diğer tüm yıldızlarından iki kat daha fazla oldu.

Gabriel sosyal medya aracılığıyla taraftarlara seslenerek mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduğunu ancak 22 yıl aradan sonra İngiltere Premier Ligi şampiyonluğunu kazanan takımıyla gurur duyduğunu belirtti. Futbolcu paylaşımında, "Bu çok acı verici ama bu sezon elde ettiğimiz başarılardan gurur duyuyorum. Bizi her adımda destekleyen harika taraftarlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı savunmacı, bu sezon Londra kulübünün başarılarında temel taş görevi gördü. Tüm kulvarlarda 51 maça çıktı ve 4 gol atmayı başardı. Arsenal ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Gabriel, takım formasıyla toplam 261 maça çıktı. Tek bir hatanın onun kulüp tarihindeki önemli yerine gölge düşüremeyeceği açık.

Gabriel artık tüm dikkatini Brezilya milli takımıyla olan uluslararası görevine verecek. Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Brezilyalılar grup aşamasında Fas, Haiti ve İskoçya milli takımlarına karşı mücadele edecek. Ondan önce ise savunmacının 7 Haziran'da Mısır ile oynanacak hazırlık maçında sahaya çıkması bekleniyor.