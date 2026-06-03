Real Madrid, Trent Alexander-Arnold için bir rakip buldu

Real Madrid, önümüzdeki sezon Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek transfer etmeyi hedefliyor. İspanyol devi, Inter'in savunma oyuncusu Denzel Dumfries'in adaylığını değerlendiriyor. Aynı zamanda kulüp, Liverpool'un stoperi Ibrahima Konate'nin transferi için de görüşmeleri hızlandırdı. Madrid ekibi, her iki transferi de 2026 Dünya Kupası başlamadan önce tamamlamayı planlıyor. Bu haberi Goal.com veriyor.

Marca gazetesinin haberine göre, Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'un ilk sezonundaki istikrarsız performansının ardından savunma hattını güçlendirmek için önlemler alıyor. Geçen sezon 27 yaşındaki futbolcu sağ kanadı Dani Carvajal ile paylaşmıştı ancak efsanevi İspanyol oyuncunun sözleşmesinin sona ermesiyle büyük bir boşluk oluştu. Trent 30 maçta forma giyip 5 asist yapmasına rağmen kas sakatlıkları onu engelledi.

Durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer gelişme ise İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel'in Trent'i sürpriz bir şekilde Dünya Kupası kadrosuna almayıp yerine Tino Livramento'yu tercih etmesi oldu. Bu nedenle, "Kraliyet Kulübü" güvenilir bir alternatif olarak Denzel Dumfries seçeneğinde karar kıldı. Inter ile 2028'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen, İtalyan kulübü 30 yaşındaki Hollandalıyı daha uygun bir fiyata bırakmaya hazır.

Aynı zamanda Real Madrid, merkez savunmayı güçlendirmek için Ibrahima Konate transferine odaklanmış durumda. Liverpool savunmacısının sözleşme uzatmayı reddetmesi, Şubat ayından beri devam eden görüşmeleri hızlandırdı. İlginç bir şekilde, bu transferde Kylian Mbappe aktif rol oynuyor. Fransa Milli Takımı'nda bulunan yıldız forvet, vatandaşı olan oyuncuyu İspanya'ya taşınmaya ikna etmeye çalışıyor. Konate şakayla karışık, "Mbappe beni her iki saatte bir arıyor" dedi.

Bu transfer operasyonları, başkanlık seçimlerinden sonra takımın başına geçmesi beklenen Jose Mourinho tarafından da onaylandı. Real Madrid yönetimi, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası başlamadan önce her iki futbolcuyla da resmi sözleşme imzalayarak yeni sezona tam kadro girmek istiyor.