Steven Gerrard Örneği: Declan Rice Neden Henüz Altın Top'a Hazır Değil?

·47·Spor
Steven Gerrard Örneği: Declan Rice Neden Henüz Altın Top'a Hazır Değil?

Liverpool efsanesi Robbie Fowler, Arsenal orta saha oyuncusu Declan Rice'ın neden henüz dünyanın en iyi futbolcusu unvanı için ana adaylar arasında yer almadığını açıkladı. Fowler'a göre, 27 yaşındaki futbolcunun küresel elite katılmak için oyununu daha üst seviyeye taşıması gerekiyor. Şu anda Mikel Arteta'nın takımının önemli bir parçası haline gelse de, gelişmesi gereken yönleri mevcut. Goal.com haber veriyor.

Declan Rice, Arsenal kadrosuna 105 milyon sterlin karşılığında katıldıktan sonra takımın İngiltere Premier Ligi şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynadı. Londralılar 22 yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaştığında, sahanın ortasındaki asıl güç tam da Rice'tı. Birçok uzman, 2026 Altın Top ödülü için mücadele etme şansını yüksek görüyor.

İngiltere milli takımıyla yaklaşan Dünya Kupası'nda forma giyecek Rice için bu turnuva belirleyici öneme sahip olabilir. Eğer "Üç Aslan" ile dünya şampiyonluğunu kazanırsa, prestijli bireysel ödüller için şansı önemli ölçüde artacaktır. Ancak Şampiyonlar Ligi finalindeki başarısızlık sıralamasını bir miktar etkiledi.

Declan Rice'ı eski kaptan Steven Gerrard ile karşılaştıran Robbie Fowler şöyle dedi: "Rice'ı seviyorum, Arsenal'e geçtikten sonra daha mükemmel bir futbolcu oldu. Ama dürüst olmak gerekirse, henüz Steven Gerrard seviyesine ulaşamadı. Bu Liverpool'a olan sevgimden değil, gerçek durum böyle. Steven Gerrard'ın bile kariyeri boyunca Altın Top'u kazanamadığını unutmamak gerekir".

ArsenalDeclan RiceSteven GerrardAltın Topİngiltere Premier Ligi
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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