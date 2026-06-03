Portekiz, Cristiano Ronaldo İçin Dünya Kupası'nı Kazanmak İstiyor

Portekiz Milli Takımı'nın eski direktörü Carlos Godinho, efsanevi forvet Cristiano Ronaldo'nun uluslararası kariyerini Dünya Kupası zaferiyle taçlandırmak istediğini belirtti. Al-Nassr yıldızının 2026 turnuvasında 41 yaşında olacağı göz önüne alındığında, bu muhtemelen kariyerindeki son büyük fırsat olacak. Goal.com haber verdi.

Godinho, Lusa yayınına verdiği röportajda Ronaldo'nun uzun süredir üst düzeyde futbol oynadığını kabul etti, ancak insan vücudunun sonsuz olmadığını vurguladı. Ona göre tüm takım, Cristiano'nun kariyerini zirvede, henüz kazanamadığı tek büyük kupayı alarak tamamlamasını hayal ediyor.

Öte yandan eski yönetici, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa takımları için kolay geçmeyeceği konusunda uyardı. Uzun uçuşlar, iklim değişikliği ve oyuncuların yoğun sezon sonrası yorgunluğu Portekiz Milli Takımı için ciddi bir engel teşkil edebilir.

Godinho, Ronaldo'nun 2003'teki debutunu da hatırlattı. O dönemde 18 yaşındaki genç, Luis Figo ve Rui Costa gibi efsanelerin arasına katılarak onlardan kazanma zihniyetini öğrenmişti. Bugün ise o genç oyuncu, altıncı Dünya Kupası'na katılmaya ve tarihini altın harflerle yazmaya hazırlanıyor.