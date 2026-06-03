Dünya futbolunun en popüler takımlarından Real Madrid ve spor dünyasının devi Adidas markası, milyonlarca taraftarın uzun süredir beklediği haberi duyurdu. Yaklaşan 2026/27 futbol sezonu için özel olarak tasarlanan yeni iç saha forma setini resmen tanıttılar.

Madrid ekibinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, bu formanın konsepti sadece bir tasarım değil, aynı zamanda kulübün uzun yıllara dayanan şanlı tarihine ve zengin mirasına duyulan saygının bir göstergesidir.

Gelenek ve modern renklerin uyumu

Yeni forma tasarımı, «kraliyet kulübü»ne özgü üstünlüğü, yüksek beceriyi ve her maçta sadece zaferi hedefleme fikrini ifade eden birçok sembolik anlamı bünyesinde barındırıyor. Renk kombinasyonu ise şu şekildedir:

Ana zemin: Formanın büyük bir kısmı, yüzyıllardır kulübün değişmez kimliği haline gelen geleneksel saf beyaz (krem) renkte tasarlandı.

Yaka ve kol detayları: Bu bölümlerde formaya farklı bir zarafet katan koyu yeşil renkli şık şeritler kullanıldı.

Marka logosu: Adidas'ın omuz kısmındaki ünlü üç şeridi ise beklenmedik bir şekilde parlak pembe renkte tasarlanarak modern trendlere vurgu yapıldı.

Modern teknolojiler ve geçen sezonun dersleri

Real Madrid'in resmi web sitesinde belirtildiği üzere, bu formalar sadece görünümleriyle değil, iç kaliteleriyle de öne çıkıyor. Profesyonel futbolcuların sahada özgürce hareket etmesini ve yüksek fiziksel aktivite göstermesini sağlamak amacıyla, kumaşta maksimum hava sirkülasyonu (havalandırma) sağlayan ve maç sırasında vücut ısısını dengede tutan en son ileri spor teknolojileri kullanıldı.

Geleneksel iş birliği: Belirtmek gerekir ki, Real Madrid ve Alman Adidas markası uzun yıllardır güçlü bir iş birliği içinde olup, her yeni sezon öncesinde taraftarları bu tür yeni formalarla memnun etmektedir.

Kabul etmek gerekir ki, geçen sezon Madrid ekibi için oldukça zorlu ve sınavlarla dolu geçti. Takım birkaç büyük turnuvada şampiyonluk ve derece için sonuna kadar azimle mücadele etse de, sezonu beklenmedik bir şekilde kupasız tamamlamak zorunda kaldı. Bu nedenle, tüm taraftarlar yeni şık formaların «kraliyet kulübü» için yeni zaferlerin ve başarılı bir serinin başlangıcı olmasını umut ediyor.

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