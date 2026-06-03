İngiltere Premier Ligi'nin En Değerli On Futbolcusu

Dünyanın en popüler ve rekabetçi ulusal şampiyonası olarak kabul edilen İngiltere Premier Ligi (EPL) taraftarları için ilginç bir haber duyuruldu. Prestijli ve dünyaca ünlü analiz portalı Transfermarkt, İngiltere sahalarında top koşturan profesyonel futbolcuların güncel transfer piyasası değerlerini resmen güncelledi. Bu güncelleme sonucunda ligin en değerli yıldızlarının sıralaması oluştu.

Zirvede yine Erling Haaland var!

Bugün sadece EPL'nin değil, tüm dünya futbolunun en tehlikeli ve üretken forvetlerinden biri olan Manchester City oyuncusu Erling Haaland beklendiği gibi listenin başına yerleşti. Norveçli gol kralının piyasa değeri rekor seviye olan 200 milyon Euro olarak belirlendi ve şu anda şampiyonanın en değerli oyuncusu olarak kabul ediliyor.

Ayrıca, ilk üçe Londra ekibi Arsenal'in liderleri — orta saha oyuncusu Declan Rice (120 milyon Euro) ve kanat oyuncusu Bukayo Saka (110 milyon Euro) girdi.

EPL'nin şu anki en değerli 10 futbolcusu

Güncellenen sıralamanın ilk onuna giren yıldızları aşağıdaki tablo aracılığıyla detaylıca inceleyebilirsiniz:

Sıra Futbolcu (Kulübü) Transfer Değeri (milyon Euro) 1 Erling Haaland (Manchester City) 200 2 Declan Rice (Arsenal) 120 3 Bukayo Saka (Arsenal) 110 4 Florian Wirtz (Liverpool) 100 5 Cole Palmer (Chelsea) 100 6 Moisés Caicedo (Chelsea) 100 7 William Saliba (Arsenal) 100 8 Dominik Szoboszlai (Liverpool) 100 9 Rayan Cherki (Manchester City) 90 10 Morgan Rogers (Aston Villa) 90

İlginç Bir Detay: İlk ona giren futbolculardan tam 5'i — Florian Wirtz, Cole Palmer, Moisés Caicedo, William Saliba ve Dominik Szoboszlai — 100 milyon Euro'luk eşit değerleriyle sıralamanın orta basamaklarını paylaşıyor.

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