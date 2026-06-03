Bayer Leverkusen Alvaro Arbeloa Adaylığını Reddetti

Almanya'nın Bayer Leverkusen kulübü, Real Madrid'in eski savunmacısı Alvaro Arbeloa'nın hizmetlerinden vazgeçti. Bundesliga ekibi, Kasper Hjulmand'ın yerine yeni teknik direktör arayışında İspanyol uzmanın takımı yönetmek için henüz hazır olmadığına karar verdi. Goal.com bu haberi duyurdu.

Bild gazetesinin haberine göre, 43 yaşındaki Arbeloa'nın temsilcileri, Real Madrid'deki görevinden ayrılmasının ardından Leverkusen yönetimine teklifte bulundu. Arbeloa, Ocak ayında Xabi Alonso'nun istifasının ardından takımı geçici olarak yönetmiş, Kylian Mbappe gibi yıldızlarla çalışmış ve sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. Ancak Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes ve CEO Fernando Carro, Arbeloa'nın deneyiminin yetersiz olduğu sonucuna vardı.

Kulüp gözlemcileri, Arbeloa'yı Real Madrid U19 takımını yönettiği 2022-2025 yılları arasında izledi. Elde edilen raporlar, eski savunmacının henüz Bayern Münih ile rekabet edebilecek seviyede bir teknik adama dönüşmediğini gösterdi. Arbeloa ise Real Madrid ile 20 yıllık bağı nedeniyle İspanya'da başka bir kulüpte çalışmak istemiyor ve kariyerine yurt dışında devam etmeyi planlıyor.

Bayer Leverkusen için teknik direktör arayışı zorlu geçiyor. Daha önce kulübün ana hedeflerinden biri olan Filipe Luis, Monaco ile anlaşmaya varmıştı. Ayrıca bir diğer aday Andoni Iraola, Liverpool teknik direktörlüğü için en güçlü aday konumunda. Leverkusen yönetimi artık kulübün yüksek hedeflerine uygun daha deneyimli bir uzman aramaya devam ediyor.