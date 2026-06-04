“Husanov, Barcelona tarzına uygun bir oyuncu olabilir” — Alex Roca

Barcelona kulübünün Kırgızistan'daki akademisinin teknik direktörü Alex Roca, Eurasia Football'a verdiği röportajda Özbekistan milli takımının defans oyuncusu Abdukodir Khusanov'un kariyeri hakkında görüş bildirdi.

— Barcelona sisteminde çalıştınız. Sizce, Guardiola'nın yönetiminde oynayan Abdukodir Khusanov gelecekte Barcelona'ya transfer olabilir mi?

— Benim için Guardiola, futbolu değiştiren bir teknik direktör. Barcelona'daki kariyeri sırasında oyun hakkındaki bakış açımızı değiştirdi ve ardından bu tarzı diğer kulüplerde de sürdürdü. Takımları en üst düzeyde oynuyor.

Khusanov'da bu tarza uygun önemli özellikler var. Güçlü, hızlı, sahada etkili hareket ediyor ve baskı altında oynayabiliyor. Bu, modern bir stoper için çok önemli bir faktör.

Manchester City, dünyanın en güçlü kulüplerinden biri olarak kabul ediliyor. Orada yüksek rekabet, hızlı oyun ve büyük beklentiler var. Oyuncunun uyum sağlaması, zaman ve zihinsel gelişim gerekiyor. Onda bu potansiyel mevcut. Şimdi önemli olan, bu süreci nasıl atlatacağı.

— Khusanov'un Özbekistan'dan İngiltere'ye uzanan yolu kolay olmadı. Hemen kendini gösteremedi, sağlık sorunları da yaşadı. Ardından Belarus ve Fransa ligleri ve şimdi Manchester City seviyesine ulaştı. Bu büyük bir hikaye. Değil mi?

— Evet, Khusanov'un yolu tüm bölge için bir örnek. Eğer Özbek bir futbolcu bu aşamalardan geçebildiyse, diğerlerinde de fırsat var. Belki de artık scoutlar Orta Asya'ya daha fazla dikkat çekecektir.

Ancak bu seviyede sadece güçlü ve hızlı olmak yeterli değil. Oyunu anlamak, durumu okumak ve baskı altında karar vermek de çok önemli.

Guardiola'nın sisteminde stoper sadece topu kapan oyuncu değildir. Hücumları başlatır, pres altında oynar ve takım oyununu kurmaya yardımcı olur. Khusanov bu yönleri geliştirirse daha da güçlü olacaktır.

— Demek ki böyle bir oyuncu Barcelona felsefesine uygun mu?

— Evet. Guardiola'nın futbolunda oyunu anlamak, hızlı karar vermek, topla çalışmak, vücut pozisyonu ve saha kontrolü büyük önem taşır. Futbolcu bu becerileri geliştirirse daha üst seviyelere çıkabilir. Khusanov'da bunun temeli var, gerisi çalışma, zaman ve uyuma bağlı.