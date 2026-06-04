Real Madrid başkan adayından Erling Haaland ve Rodri transferi sözü

Real Madrid başkanlığı mücadelesi kızıştı. Aday Enrique Riquelme, Manchester City'nin yıldızları Erling Haaland ve Rodri hakkındaki tartışmalı açıklamalarından vazgeçmeyeceğini belirtti. 37 yaşındaki iş insanı, İngiltere Premier League'in en büyük yıldızlarını Santiago Bernabéu Stadyumu'na getirmek için net bir plana sahip olduğunu vurguluyor. Goal.com haberi veriyor.

Riquelme, Erling Haaland'ın çevresinden gelen reddiyeleri 'oyunun bir parçası' olarak nitelendirdi. Sözlerine göre, Norveçli forvetin sözleşmesinde fesih bedeli maddesi bulunuyor ve bu transferi gerçekleştirmek imkansız değil. 'Eğer başkan seçilirsem, Erling Haaland gibi büyük isimler Real Madrid forması giyecek' diyen aday, kararlılığını dile getirdi.

Durum, Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta ve babası Alf-Inge Haaland'ın reddi sonrası karmaşıklaşmıştı. Ancak Riquelme, bu durumu 2000 yılında Luis Figo'nun Barcelona'dan transfer edilmesiyle kıyasladı. O dönemde de transfer resmi olarak açıklanana kadar tüm taraflar anlaşmayı reddetmişti. Ayrıca, Rodri konusunda menajer Pablo Barquero ile iletişimde olduğunu ekledi.

Vaadlerinin ciddiyetini kanıtlamak için Riquelme emsali görülmemiş bir riske girdi. Vaat edilen transferleri gerçekleştiremezse, kulübün yaklaşık 100 bin üyesinin yıllık aidatlarını (yaklaşık 15 milyon euro) cebinden ödemeyi taahhüt etti. Bu stratejinin, mevcut başkan Florentino Pérez'e karşı yürütülen mücadelede ana silah olması bekleniyor.