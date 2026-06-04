Real Madrid başkan adayından Erling Haaland ve Rodri transferi sözü

·85·Spor
Real Madrid başkan adayından Erling Haaland ve Rodri transferi sözü

Real Madrid başkanlığı mücadelesi kızıştı. Aday Enrique Riquelme, Manchester City'nin yıldızları Erling Haaland ve Rodri hakkındaki tartışmalı açıklamalarından vazgeçmeyeceğini belirtti. 37 yaşındaki iş insanı, İngiltere Premier League'in en büyük yıldızlarını Santiago Bernabéu Stadyumu'na getirmek için net bir plana sahip olduğunu vurguluyor. Goal.com haberi veriyor.

Riquelme, Erling Haaland'ın çevresinden gelen reddiyeleri 'oyunun bir parçası' olarak nitelendirdi. Sözlerine göre, Norveçli forvetin sözleşmesinde fesih bedeli maddesi bulunuyor ve bu transferi gerçekleştirmek imkansız değil. 'Eğer başkan seçilirsem, Erling Haaland gibi büyük isimler Real Madrid forması giyecek' diyen aday, kararlılığını dile getirdi.

Durum, Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta ve babası Alf-Inge Haaland'ın reddi sonrası karmaşıklaşmıştı. Ancak Riquelme, bu durumu 2000 yılında Luis Figo'nun Barcelona'dan transfer edilmesiyle kıyasladı. O dönemde de transfer resmi olarak açıklanana kadar tüm taraflar anlaşmayı reddetmişti. Ayrıca, Rodri konusunda menajer Pablo Barquero ile iletişimde olduğunu ekledi.

Vaadlerinin ciddiyetini kanıtlamak için Riquelme emsali görülmemiş bir riske girdi. Vaat edilen transferleri gerçekleştiremezse, kulübün yaklaşık 100 bin üyesinin yıllık aidatlarını (yaklaşık 15 milyon euro) cebinden ödemeyi taahhüt etti. Bu stratejinin, mevcut başkan Florentino Pérez'e karşı yürütülen mücadelede ana silah olması bekleniyor.

Real MadridErling HaalandRodriManchester CityTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Didier Deschamps, Fildişi Sahili'ne karşı alınan mağlubiyetin ardından değerlendirmede bulunduBugün, 05:20Florentino Pérez, Real Madrid için 150 milyon euroluk transferi duyurduBugün, 05:19Fransa millî takımı evinde Fildişi Sahili'ne yenildiBugün, 05:11İspanya millî takımı Irak ile beklenmedik bir beraberlik kaydettiBugün, 05:04
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu