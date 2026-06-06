Almanya milli takımı ve Bayern yıldızı Dünya Kupası öncesi ciddi sakatlık geçirdi

Almanya milli takımının Dünya Kupası hazırlık süreci ciddi bir darbe aldı. Bayern Münih'in 18 yaşındaki yetenekli forveti Lennart Karl, antrenmanda aldığı sakatlık nedeniyle turnuvayı kaçıracak. Genç yıldız, hazırlık kampının son aşamasında kalçasından ciddi şekilde sakatlandı. Bu haberi Goal.com veriyor .

Milli takım baş antrenörü Julian Nagelsmann, bu kaybın ardından kadroya acil değişiklik yapmak zorunda kaldı. Lennart Karl'ın yerine RB Leipzig'in 20 yaşındaki çok yönlü futbolcusu Assan Ouedraogo çağrıldı. Karl, kısa süre önce Finlandiya'ya karşı oynanan hazırlık maçında (4:0) asist yaparak formda olduğunu göstermişti.

Julian Nagelsmann, genç futbolcunun sakatlığının tüm takım için beklenmedik bir şok olduğunu vurguladı. "Lenny için çok üzgünüm. Bu, onun ve hepimiz için büyük bir şoktu. Henüz genç ve önünde birçok turnuva olması biraz teselli veriyor. Assan Ouedraogo da Lenny kadar yetenekli ve ondan cesur bir oyun bekliyoruz," dedi teknik direktör.

Lennart Karl, sosyal medya hesaplarından bu durumla ilgili duygularını paylaştı. "Böyle büyük bir turnuvayı kaçırmak tarif edilemez derecede acı verici. Dünya Kupası'na katılmak için elimden geleni yaptım. Ne yazık ki sakatlıklar en kötü zamanda gerçekleşir. Takımıma şans diliyorum ve onları her dakika destekleyeceğim," yazdı.