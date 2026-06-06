Futbol kralının tarihi forması rekor fiyata açık artırmaya çıkarıldı

Dünya futbolu tarihinin en büyük ve eşi benzeri olmayan figürlerinden biri olan futbol kralı Pelé'nin eşsiz tarihi forması açık artırmaya çıkarıldı. Bu sadece sıradan bir kumaş değil, milyonların oyununun tarihini tamamen değiştiren altın çağın en değerli yadigarıdır. Prestijli müzayede evleri tarafından düzenlenen bu büyük etkinlik, kısa sürede dünya çapındaki koleksiyoncuların ve futbol hayranlarının dikkat merkezine yerleşti.

Bildirildiğine göre, bu eşsiz lot üzerindeki müzayede süreci bu yıl 29 Haziran'da başlayıp 16 Temmuz'a kadar devam edecek. En şaşırtıcı yanı ise tarihi formanın başlangıç fiyatının tam 6 milyon dolar olarak belirlenmiş olmasıdır.

Miras ve tarih: 17 yaşındaki dahinin İsveç'teki kahramanlığı

Açık artırmaya çıkarılan bu spor giysisinin değeri neden bu kadar yüksek değerlendiriliyor? Bunun arkasında dünya futbolunun en güzel temeli yatıyor:

Tarihi maç: İşte bu efsanevi forma ile 17 yaşındaki genç Pelé, 1958 Dünya Kupası finalinde ev sahibi İsveç milli takımına karşı yeşil sahaya çıktı.

Kaderi belirleyen duble: O uzlaşmaz ve şiddetli mücadelede genç forvet, rakip kaleyi iki kez tam isabetle vurarak gerçek bir sansasyon yarattı.

İlk altın kupa: Pelé'nin bu unutulmaz golleri, Brezilya milli takımına tarihindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğu tacını hediye etti.

Üstelik o maç, Pelé'yi Dünya Kupası finalleri tarihindeki en genç gol atan oyuncu olarak kayıtlara geçirdi. Yıllar geçmesine rağmen bu eşsiz ve şaşırtıcı rekor günümüzde hala kimse tarafından kırılamadı.

Dünya tacını üç kez takan tek hükümdar

Pelé'nin dünya futbolundaki yeri ve Dünya Kupalarındaki mutlak hegemonyası aşağıdaki tarihi tabloda açıkça görülmektedir:

Oyuncu statüsü Elde edilen tarihi başarılar Şampiyonluk kazanılan yıllar 👑 Futbol Kralı (Pelé) Gezegenimizde bir futbolcu olarak üç kez dünya şampiyonu olan tek insan. 🥇 1958 yılı

🥇 1962 yılı

🥇 1970 yılı

İşte böyle büyük zaferlerin temelini atan ilk formanın satışa çıkarılması, spor dünyasındaki en büyük finansal ve kültürel olaya dönüşecektir, bunda şüphe yoktur.

Zamin yorumu: 6 milyon dolarlık başlangıç fiyatı kimine astronomik gelebilir, ancak Pelé gibi bir efsanenin ilk şampiyonluk forması için bu meblağ değerlidir. Müzayede sonunda bu kumaşın dünyadaki en pahalı spor eşyasına dönüşmesi hiç de şaşırtıcı olmaz. Çünkü onda sadece Pelé'nin teri değil, milyonlarca Brezilyalının ilk kez mutluluktan ağladığı sevinç gözyaşları ve tüm bir futbol imparatorluğunun temeli gizlidir. Lotun nihai fiyatının kaç milyona ulaşacağını sabırsızlıkla bekliyoruz.

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