İngiltere Yeni Zelanda'yı yendi: Harry Kane yine gol attı

İngiltere milli takımı, Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçında Yeni Zelanda'yı 1-0 mağlup etti. Tampa'da gerçekleşen karşılaşmada takım kaptanı Harry Kane önemini bir kez daha kanıtladı. Thomas Tuchel'in öğrencileri maç boyunca büyük üstünlük kursa da, atakları sonuçlandırmada sorun yaşadı. Goal.com haber veriyor.

Karşılaşmanın ilk yarısına eklenen dakikalarda Jed Spence'in ortasını Harry Kane topu kalecinin alt köşesine yerleştirerek gole çevirdi. Bu gol maçın kaderini belirledi. Marcus Rashford zaman zaman parlak bir oyun sergilese de, İngiltere FIFA sıralamasında 85. sırada bulunan rakibine karşı pozisyon üretmekte zorlandı.

İkinci yarıda Thomas Tuchel kadroyu tamamen yeniledi, ancak bu değişiklikler beklenen etkiyi yaratmadı. Özellikle Ivan Toney, santrfor mevkiindeki eksikliği gidermeye hazır görünmüyordu. Kane'in oyundan çıkmasının ardından 'Üç Aslanlar'ın hücum potansiyeli belirgin şekilde düştü, bu durum teknik heyeti endişelendiriyor.

İngiltere şimdi Kosta Rika ile bir sonraki hazırlık maçına çıkacak. Uzmanlara göre, Thomas Tuchel Hırvatistan'a karşı oynanacak kritik maç öncesi Harry Kane gibi lider oyuncuları korumalı ve diğer oyunculara şans vermelidir. Manchester City savunmacısı John Stones için sakatlıkların ardından 45 dakika sahada kalmak olumlu bir gelişmeydi.