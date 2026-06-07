Portekiz milli takımı Şili karşısında galibiyet aldı

Okyanus ötesinde başlayacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, güçlü milli takımlar taraftarlarını memnun etmek ve formalarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla hazırlık maçlarına devam ediyor. Böyle bir tempolu ve yüksek profilli hazırlık maçlarından biri, Avrupa devi Portekiz ile Güney Amerika'nın savaşçı temsilcisi Şili milli takımları arasında oynandı.

Portekiz'in ev sahipliği yaptığı bu mücadele, taraftarların beklediği gibi son derece çekişmeli, duygusal ve savaşçı bir ruhla geçti. İlginç geçen maçta Roberto Martinez'in yönettiği ev sahibi ekip 2-1'lik skorla galip gelerek, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde gücünü bir kez daha gösterdi.

Duygular savaşı: İlk yarıda çift kırmızı kart

Maçın dostluk maçı statüsünde olmasına rağmen, sahadaki tutkular alevlendi. Mücadelenin ilk yarısına eklenen dakikalarda (45+2') Portekizli yıldız Rafael Leao ile Şilili Ivan Roman arasında şiddetli bir gerginlik ve kavga çıktı. Durumu kontrol altına almak isteyen hakem, hiçbir taviz vermeden her iki futbolcuya da doğrudan kırmızı kart göstererek onları oyundan attı. Sonuç olarak her iki takım da maçın kalan kısmını 10 kişiyle sürdürmek zorunda kaldı.

Gollerin kronolojisi ve Bruno'nun belirleyici vuruşu

İkinci yarıda Portekiz milli takımı sınıfını ve yeteneğini konuşturdu. Olayların gelişimi şu şekilde oldu:

Gonçalo Guedes'ten süper gol: Maçın 58. dakikasında forvet hattının oyuncusu Gonçalo Guedes, Şilili kaleciyi çaresiz bırakarak maçta skoru açtı.

Bruno Fernandes üstünlüğü pekiştirdi: Ev sahiplerinin dur durak bilmeyen hücumları 75. dakikada meyvesini verdi. Takımın oyun kurucusu Bruno Fernandes harika bir gole imza atarak skoru 2-0'a taşıdı.

Şili'nin son hücumu: Şilili futbolcular pes etmek istemedi. Hakemin eklediği 90+2. dakikada Cepeda (Seballos) farkı bire indirdi ancak bu gol konuk takımı mağlubiyetten kurtaramadı.

Hazırlık maçının genel detayları

Söz konusu maçın nihai sonucunu ve milli takımların kadrolarındaki değişiklikleri aşağıdaki entegre tablo aracılığıyla detaylıca görebilirsiniz:

Maç statüsü ve sonucu Atılan goller ve dakikalar Sahadaki kadrolar ve değişiklikler (Portekiz) Hazırlık maçı



Portekiz — Şili

( 2 : 1 ) G. Guedes (58')

B. Fernandes (75')



Cepeda (90+2') Kaleci: Sa (R. Silva, 46).

Defans: Semedo (Dalot, 46), Dias (Araujo, 87), Veiga (Inacio, 46), Cancelo.

Orta saha: Costa (R. Neves, 46), B. Silva (Neto, 46), Fernandes.

Forvet: Conceicao (Felix, 76), Leao (45+2'), Ronaldo (Ronaldo, 46).

Not: Portekiz'den Rafael Leao 45+2. dakikada, Şili'den Ivan Roman ise aynı dakikada kırmızı kart görerek sahayı terk etti.

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