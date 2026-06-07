Estevao Willian, 2026 Dünya Kupası'nı kaçırması hakkında: "Ailemin kucağında ağladım"

·81·Spor
Estevao Willian, 2026 Dünya Kupası'nı kaçırması hakkında: "Ailemin kucağında ağladım"

Chelsea kulübünün genç yıldızı Estevao Willian, Brezilya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'na katılma hayalini suya düşüren ciddi sakatlığı hakkında açıkça konuştu. 19 yaşındaki yetenek, Carlo Ancelotti yönetimindeki "Seleção" kadrosuna dahil edileceği kesindi, ancak kaslarındaki ciddi sorun dünya arenasındaki çıkışına engel oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Genç forvet, eleme aşamasındaki tüm maçlara katılmış ve ABD, Meksika ile Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada kilit figür olması bekleniyordu. Ancak İngiltere Premier Ligi kapsamında Manchester United'a karşı oynanan maçta alınan sakatlık her şeyi değiştirdi. "Dünya Kupası'nda oynamak gerçekleşen bir hayal, herkes bunu ister. Özellikle tüm süreçte yer aldığım için bu, kalbimde büyük bir hüzün uyandırdı," dedi ESPN'e.

Estevao, durumun ne kadar ciddi olduğunu anladığı anları hatırladı. Chelsea'nin tıbbi ekibi haberi vermek için ailesini çağırmıştı. Tetkikler sonucunda futbolcunun diz altı tendonunun tamamen koptuğu ortaya çıktı. "Doktor sonuçları açıklamak için annem ve babamı da getirmemi istediğinde, kötü bir şey olacağını hissettim. Dördüncü derece sakatlık olduğunu duyduğumda şok oldum," diye ekledi futbolcu.

Bu sakatlık sadece futbolcu için değil, kulüp için de pahalıya mal oldu. Estevao, sezon sonunda Chelsea'nin geçici teknik direktörü Calum MacFarlane'e yardımcı olamadı. Brezilyalı kanat oyuncusu, Manchester City'ye karşı kaybedilen FA Cup finalini de kaçırdı. Sonuç olarak Londra ekibi, gelecek sezon için herhangi bir Avrupa kupası bileti alamadı.

ChelseaEstevao WillianBrezilya2026 Dünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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