Yeni dalga: Lamine Yamal, Erling Haaland ve 2026 Dünya Kupası acemileri

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına bir haftadan az süre kaldı. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada ilk kez 48 takım mücadele edecek; bu da birçok yıldız futbolcu için küresel sahada debut yapma fırsatı yaratacak. Bazı oyuncular gençlikleri nedeniyle, diğerleri ise takımlarının elemeleri geçememesi yüzünden bu prestijli organizasyondan şimdiye kadar uzak kalmıştı. Goal.com bunu bildiriyor .

Norveç Milli Takımı, 1998'den beri ilk kez turnuvaya bilet aldı ve çoğu kişi onları organizasyonun "kara atı" olarak görüyor. Martin Odegaard, Antonio Nusa ve Alexander Sorloth gibi yıldızların yanı sıra, asıl odak noktası Manchester City forveti Erling Haaland olacak. Milli takımdaki istatistikleri şaşırtıcı: 49 maçta 55 gol. Bu yaz, Erling Haaland için sadece ilk Dünya Kupası değil, aynı zamanda kariyerindeki ilk büyük uluslararası turnuva olacak.

Norveç, grup aşamasında Irak, Senegal ve Fransa ile güçlerini sınayacak. Rakip defansların Erling Haaland'ın hızlı hücumlarından şimdiden endişe duyduğu açık. Manchester City formasıyla rekorları tazeleyen forvet, debut yaptığı şampiyonada da aynı üretkenliği gösterebilecek mi? Çoğu kişi bundan şüphe duymuyor.

İspanyol futbolunun yeni umudu Lamine Yamal da ilgi odağında. Barcelona formasıyla 15 yaşında debut yaptığı günden beri büyülü hareketleriyle dünyayı şaşkınlığa uğratmaya devam ediyor. Lamine Yamal, Euro 2024'te gerçek bir lidere dönüştü ve İspanya'nın şampiyonluğuna büyük katkı sağladı. Şimdi ise Dünya Kupası tahtını fethetmeye hazır.

Eğer Lamine Yamal Amerika sahalarında da Avrupa'daki gibi parlak bir oyun sergilerse, dünyanın en iyi futbolcusu unvanı için ana aday olabilir. Bu iki yıldızın dışında, dünya standartlarında ondan fazla futbolcu ilk Dünya Kupası deneyimlerini sabırsızlıkla bekliyor.