Yeni dalga: Lamine Yamal, Erling Haaland ve 2026 Dünya Kupası acemileri

·56·Spor
Yeni dalga: Lamine Yamal, Erling Haaland ve 2026 Dünya Kupası acemileri

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına bir haftadan az süre kaldı. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada ilk kez 48 takım mücadele edecek; bu da birçok yıldız futbolcu için küresel sahada debut yapma fırsatı yaratacak. Bazı oyuncular gençlikleri nedeniyle, diğerleri ise takımlarının elemeleri geçememesi yüzünden bu prestijli organizasyondan şimdiye kadar uzak kalmıştı. Goal.com bunu bildiriyor .

Norveç Milli Takımı, 1998'den beri ilk kez turnuvaya bilet aldı ve çoğu kişi onları organizasyonun "kara atı" olarak görüyor. Martin Odegaard, Antonio Nusa ve Alexander Sorloth gibi yıldızların yanı sıra, asıl odak noktası Manchester City forveti Erling Haaland olacak. Milli takımdaki istatistikleri şaşırtıcı: 49 maçta 55 gol. Bu yaz, Erling Haaland için sadece ilk Dünya Kupası değil, aynı zamanda kariyerindeki ilk büyük uluslararası turnuva olacak.

Norveç, grup aşamasında Irak, Senegal ve Fransa ile güçlerini sınayacak. Rakip defansların Erling Haaland'ın hızlı hücumlarından şimdiden endişe duyduğu açık. Manchester City formasıyla rekorları tazeleyen forvet, debut yaptığı şampiyonada da aynı üretkenliği gösterebilecek mi? Çoğu kişi bundan şüphe duymuyor.

İspanyol futbolunun yeni umudu Lamine Yamal da ilgi odağında. Barcelona formasıyla 15 yaşında debut yaptığı günden beri büyülü hareketleriyle dünyayı şaşkınlığa uğratmaya devam ediyor. Lamine Yamal, Euro 2024'te gerçek bir lidere dönüştü ve İspanya'nın şampiyonluğuna büyük katkı sağladı. Şimdi ise Dünya Kupası tahtını fethetmeye hazır.

Eğer Lamine Yamal Amerika sahalarında da Avrupa'daki gibi parlak bir oyun sergilerse, dünyanın en iyi futbolcusu unvanı için ana aday olabilir. Bu iki yıldızın dışında, dünya standartlarında ondan fazla futbolcu ilk Dünya Kupası deneyimlerini sabırsızlıkla bekliyor.

Dünya KupasıErling HaalandLamine YamalNorveçİspanya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Chelsea, İsveçli genç yıldız için rekor teklif yaptıChelsea, İsveçli genç yıldız için rekor teklif yaptıBugün, 08:38Arsenal, hücumu güçlendirmek için Morgan Gibbs-White adaylığını değerlendiriyorArsenal, hücumu güçlendirmek için Morgan Gibbs-White adaylığını değerlendiriyorBugün, 08:34Michael Olise kariyerine Madrid'in Real kulübünde devam edebilirMichael Olise kariyerine Madrid'in Real kulübünde devam edebilirBugün, 08:23İngiltere Premier Lig devi Bayern'in hedefindeki savunmacıyı kapabilirİngiltere Premier Lig devi Bayern'in hedefindeki savunmacıyı kapabilirBugün, 08:18Savio kariyerine Londra'nın Tottenham kulübünde devam edebilirSavio kariyerine Londra'nın Tottenham kulübünde devam edebilirBugün, 08:16
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)