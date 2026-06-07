Rafael Leao Dünya Şampiyonası'nın ilk maçını kaçırabilir

·107·Spor
Rafael Leao Dünya Şampiyonası'nın ilk maçını kaçırabilir

Beklenen Dünya Futbol Şampiyonası'nın (DS-2026) başlangıcı arifesinde Portekiz milli takımı ve milyonlarca taraftarı beklenmedik endişe verici haberlerle sarsıldı. Takımın en hızlı ve tehlikeli forvetlerinden biri, İtalya'nın Milan kulübünde oynayan kanat oyuncusu Rafael Leao, yaklaşan Dünya Kupası maçlarını tribünden izleme riskiyle karşı karşıya.

Bu nahoş durumun nedeni, futbolcunun Şili milli takımına karşı oynanan son hazırlık maçındaki (2:1) sportsmenlik dışı davranışı ve sahada yarattığı kavgaydı. Leao, rakip defans oyuncusuyla sert bir tartışmaya girmiş ve doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA'nın sıkı denetimi ve beklenen ceza

Çarpışma sıradan bir hazırlık maçı kapsamında gerçekleşmiş olsa da, yeşil sahadaki aşırı agresif ve kaba hareketlerin cezasız kalmayacağı görülüyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Disiplin Komitesi bu durumu ayrı olarak inceliyor.

Bildirildiğine göre, uygulanacak diskalifikasyon (oyundan men) süresinin sıradan hazırlık maçları sınırlarını aşarak resmi turnuvaları da kapsama ihtimali oldukça yüksek.

Leao'nun kaderi: Ceza süresine göre olası senaryolar

Yetenekli futbolcunun yakın geleceği ve milli takıma yardım etme olasılığı, FIFA'nın vereceği nihai karara bağlı. Durumun gelişimi aşağıdaki entegre tabloda net bir şekilde gösterilmektedir:

FIFA tarafından verilebilecek ceza süresi

Futbolcunun kaçıracığı kesin maçlar ve tarihler

Takım üzerindeki durumun etkisi

1 maçlık diskalifikasyon

10 Haziran tarihinde Nijerya'ya karşı oynanacak hazırlık maçı.

Milli takım için büyük bir kayıp olmayacak, Dünya Kupası'na kadar cezasını tamamlayacak.

Uzun süreli sert ceza

En az 17 Haziran tarihinde DS-2026 grup aşaması kapsamında Kongo DC milli takımına karşı ilk resmi maç.

Portekiz, Dünya Şampiyonası'nın önemli başlangıcında yıldızısız sahaya çıkmak zorunda kalacak.

Editörün notu: Rafael Leao'nun Şili maçındaki duygularını kontrol edememesi Portekiz milli takımına pahalıya mal olabilir. Dünya Şampiyonası gibi büyük turnuvalar öncesinde böyle kilit oyuncuların önemsiz bir kavga nedeniyle diskalifiye edilmesi, teknik direktör Roberto Martinez'in planlarını altüst edebilir. Kongo DC ile yapılacak gelecek maç, gruptan çıkma sorumluluğunu belirleyecektir. Umarız FIFA Disiplin Komitesi durumu çok sert değerlendirmez ve Leao hızlı ataklarıyla Dünya Kupası maçlarına renk katar. Çocuklara önümüzdeki maçlarda soğukkanlılık ve şans dileriz!

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Rafael LeãoMilanPortekizFIFAŞili
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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