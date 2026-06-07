Michael Olise kariyerine Madrid'in Real kulübünde devam edebilir

Avrupa futbolunda yeni sezona hazırlık ve kadro güçlendirme çalışmaları çoktan başladı. İngiltere ve İspanya'nın prestijli spor yayınları, transfer piyasasında beklenen bir sonraki büyük anlaşmayı duyuruyor. Bu seferki transfer dedikodularının merkezinde Münih'in Bayern kulübü ve Fransa milli takımının yetenekli kanat oyuncusu Michael Olise var. Britanya'nın ünlü The Telegraph gazetesinin yayınladığı son bilgilere göre, Fransız yıldız Madrid'in Real kulübünün başlıca transfer hedeflerinden biri haline geldi.

Bu transferin gündeme gelmesinde, Kraliyet Kulübü'nün teknik direktörlük koltuğunda beklenen tarihi değişim başlıca faktör olarak öne çıkıyor.

Mourinho faktörü ve Özel Proje'nin yeni yıldızı

Madrid devi'nin başına geçmesi beklenen deneyimli ve dünyaca ünlü uzman Jose Mourinho, kulüp yönetimine taleplerini iletmeyi başardı. Futbol dünyasında Özel Biri (The Special One) lakabıyla tanınan Portekizli teknik direktör, 24 yaşındaki yeteneği Madrid'deki yeni projesinin en önemli ve ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.

Teknik direktör, Olise'nin hızının ve taktiksel üstünlüğünün takımın hücum hattını tamamen yeni bir seviyeye taşıyacağına inanıyor. Ancak bu transferi gerçekleştirmek için Madrid kulübü rekor düzeyde bir meblağı gözden çıkarmak zorunda kalacak:

Dehşet verici transfer bedeli: Prestijli Transfermarkt portalı uzmanlarının son analizlerine göre, Michael Olise'nin güncel piyasa değeri tam 150 milyon euro olarak belirlendi.

Uzun vadeli taahhüt: Münih'in Bayern kulübü de yıldızını kolayca bırakmak istemiyor. Zira Fransız kanat oyuncusunun Almanlar ile mevcut sözleşmesi 2029 yılının ortalarına kadar geçerli.

Olise'nin Bundesliga'daki etkileyici istatistikleri

Fransız futbolcunun neden dünyanın en pahalı yeteneklerinden biri olarak kabul edildiğini, tamamlanan sezondaki performansı da açıkça kanıtlıyor. Aşağıdaki özel entegre tablo aracılığıyla Almanya'daki süper sonuçlarıyla tanışabilirsiniz:

Sezon boyunca performans Maç sayısı Futbolcunun saha performansı Bundesliga maçları 32 maç Münih ekibinin hücumlarının ana itici gücü oldu. Atılan gol sayısı 15 gol Kanat ortadan içeri girerek rakip kaleleri hatasız hedef aldı. Asistler (Gol pasları) 19 asist Takım arkadaşlarına gol pozisyonu hazırlama konusunda lig lideri oldu.

Durum analizi: Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına gelme ihtimali futbol dünyasında büyük bir gizem yaratırken, Michael Olise transferini talep etmesi Kraliyet Kulübü'nün gelecek sezonki planlarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bundesliga'da tek sezonda 15+19 istatistiği yakalayan 24 yaşındaki futbolcu gerçekten de herhangi bir dev takımın hayali. Elbette, 150 milyon euro ve Bayern'in 2029'a kadar süren sözleşmesi görüşmeleri çok karmaşık bir hale getiriyor, ancak Florentino Perez için transfer piyasasında imkansız diye bir şey yok. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, Madrid'de yeni bir dehşet verici kadro oluşacağı kesin!

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