Arsenal, hücumu güçlendirmek için Morgan Gibbs-White adaylığını değerlendiriyor

·76·Spor
Arsenal, hücumu güçlendirmek için Morgan Gibbs-White adaylığını değerlendiriyor

İngiltere Premier Lig'in mevcut şampiyonu Arsenal, yaz transfer penceresi için planlarını belirledi. Mikel Arteta, takımın hücum hattını güçlendirmek amacıyla Nottingham Forest'ın yıldızı Morgan Gibbs-White'ı transfer listesine ekledi. 22 yıllık aradan sonra şampiyonluğu kazanan 'topçular'ın hocası, unvanı korumak için kadroyu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Bu konuda Goal.com haberi veriyor.

Londra ekibinin ana hedefi Aston Villa forveti Morgan Rogers olarak kalıyor. Arteta, 23 yaşındaki futbolcunun çok yönlü yeteneklerini yüksek değerlendiriyor, ancak onun transferi Arsenal için en az 100 milyon sterline mal olabilir. Rogers transferi gerçekleşmezse, Morgan Gibbs-White ana alternatif olarak görülüyor.

Gibbs-White, geçen sezon tüm turnuvalarda 18 gol atarak kendini gösterdi. Premier Lig'deki 15 golü, İngiliz futbolcular arasında Ollie Watkins'in ardından ikinci en iyi istatistik oldu. Ayrıca Nottingham Forest takımını Avrupa Ligi yarı finaline kadar taşıdı. Buna rağmen, futbolcu Thomas Tuchel tarafından İngiltere milli takımının Dünya Kupası kadrosuna alınmadı.

Şu anda Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i yenen PSG de Morgan Rogers'a ilgi gösteriyor. Nottingham Forest'ın sahibi Evangelos Marinakis ise liderlerini takımda tutmaya çalışıyor. Gibbs-White kulüple 2028'e kadar sözleşme imzalamış olsa da, transfer piyasasındaki büyük teklifler durumu değiştirebilir.

Bu arada, Forest'ın bir diğer yıldızı Elliot Anderson da devlerin dikkatini çekiyor. Manchester City ve Manchester United, 100 milyon sterline değer biçilen orta saha oyuncusu için rekabete katıldı. Takımın baş antrenörü Vítor Pereira kadroyu korumak istese de, transfer piyasasındaki gerçek durumu kabul ettiğini belirtti.

ArsenalMorgan Gibbs-WhiteTransferlerİngiltere Premier LigiMikel Arteta
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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