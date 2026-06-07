Gavi antrenmanda Rodri ile çarpıştı: İspanya milli takımında endişe

İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası hazırlık sürecinde beklenmedik bir kaza meydana geldi. ABD'nin Chattanooga şehrinde yapılan antrenmanlar sırasında Barcelona yıldızı Gavi ile Manchester City ön libero Rodri arasında ciddi bir çarpışma yaşandı. Genç orta sahanın agresif oyun tarzı, tecrübeli takım arkadaşının sahada acıdan kıvranmasına neden oldu. Goal.com haber veriyor.

Luis de la Fuente'nin öğrencileri 15 Haziran'da Cabo Verde'ye karşı oynanacak açılış maçına hazırlanırken, Tennessee'deki kamp ortamı biraz gerildi. Gavi, antrenman maçını final gibi algılayarak top mücadelesinde geç kaldı ve kramponlarının dişleriyle Rodri'nin bileğine darbe vurdu. Manchester City yıldızı sahaya yığılıp ayağını tutarak acı içinde kaldı, bu durum teknik heyeti ciddi şekilde endişelendirdi.

Dünya Kupası'nın başlamasına bir haftadan fazla zaman kala Rodri'nin sakatlanması İspanya'nın stratejisini tamamen değiştirebilirdi. Gavi hemen takım arkadaşından özür dilerken, sağlık görevlileri sahaya koştu. İlk görüntüler korkutucu görünse de Rodri bir süre sonra ayağa kalkmayı başardı ve antrenmanı hafif topallayarak tamamladı.

Bu arada Luis de la Fuente için olumlu haberler de var. Lamine Yamal ve Nico Williams rehabilitasyon programlarına devam ediyor. Her iki kanat oyuncusu da kas sakatlıkları nedeniyle bir aydan fazla süre sahalardan uzak kalmıştı. Koordinasyon egzersizlerine ve 'rondo' çalışmalarına katıldılar ancak temaslı mücadeleden kaçındılar. Peru ile oynanacak hazırlık maçında sahaya çıkmaları beklenmiyor.