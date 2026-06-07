Madrid'in Real kulübü başkanlığı için yapılan çekişmeli ve tarihi seçimler sona erdi. Madridlilerin uzun yıllardır görev yapan efsanevi lideri, 79 yaşındaki tanınmış yönetici Florentino Perez, üst üste bu yüksek göreve seçildi. Seçim sonuçlarına göre Perez, katılımcıların oylarının yüzde 64,1'ini toplayarak genç ve hırslı rakibi Enrique Riquelme'yi büyük farkla geride bıraktı. Bu zaferle birlikte 'kraliyet kulübünü' 2030 yılına kadar yönetme ve yeni bir büyük dönem inşa etme hakkını elde etti.

Seçim zaferinin ardından Perez, en çok ses getiren vaadini hemen yerine getirdi. Kulüp tarihinin en güçlü teknik direktörlerinden biri Jose Mourinho resmen 'Santiago Bernabeu'ya geri döndü. Ayrıca Madrid süper kulübü transfer piyasasını sarsmaya hazırlanıyor.

'Beyazlar'ın yeni taktik planları ve transfer hedefleriyle aşağıdaki özel entegre tablo aracılığıyla detaylı bir şekilde tanışabilirsiniz:

'REAL MADRID'İN YENİ DÖNEMİ VE TRANSFER HEDEFLERİ

Kulübün yeni yönetimi ve teknik direktörü Yaklaşan savunma hattı transferleri Hücum hattı için planlanan bomba transfer Başkan: Florentino Perez

(2030 yılına kadar seçildi)



Teknik Direktör: Jose Mourinho

(Özgeçmişinde Real ile rekorlar var) Ibrahima Konate — merkez savunmayı güçlendirmek için ana aday.



Denzel Dumfries — sağ kanat savunmasını tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak güç. Michael Olise



Real, bu sihirli kanat oyuncusu için yakın günlerde uzay 150 milyon avrodan fazla teklif vermeye hazırlanıyor.

Her iki savunma oyuncusunun transferi şu anda son aşamada ve resmi açıklamanın önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.

Florentino Perez — 'Kraliyet Kulübü'nün gerçek mimarı

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Florentino Perez bugüne kadar Real Madrid başkanı olarak toplam 22,5 yıl görev yaparak dünya futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir imparatorluk yarattı. Onun bilge liderliği altında madridliler tam 37 büyük kupaya sahip oldu. En dikkat çekici yanı, bu kupaların 7'sinin Avrupa futbolunun tacı olarak kabul edilen en prestijli turnuva — UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ana kupası olmasıdır.

Durum analizi: Florentino Perez'in yeniden galip gelmesi, Madrid'de istikrar ve büyüklüğün devam ettiğinin bir göstergesidir. Ancak en büyük sansasyon, şüphesiz 'Özel Bir' — Jose Mourinho'nun dönüşü oldu. Portekizli uzmanın karakteri ile Perez'in finansal gücü birleştiğinde ortaya çıkacak gücü futbol dünyası çok iyi biliyor. Konate ve Dumfries gibi kaya gibi sağlam savunmacılar ile Olise gibi bir kanat oyuncusunun 150 milyon avroya satın alınması, Real'i yeni sezonda yine durdurulamaz bir güç haline getirecektir. Perez sözünü tuttu, şimdi sıra sahada savaşmaya geldi! Taraftarları müthiş bir sezon bekliyor.

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