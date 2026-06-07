Florentino Perez yeniden seçildi ve Jose Mourinho'yu Real'e geri getirdi

·1.4K·Spor
Florentino Perez yeniden seçildi ve Jose Mourinho'yu Real'e geri getirdi

Madrid'in Real kulübü başkanlığı için yapılan çekişmeli ve tarihi seçimler sona erdi. Madridlilerin uzun yıllardır görev yapan efsanevi lideri, 79 yaşındaki tanınmış yönetici Florentino Perez, üst üste bu yüksek göreve seçildi. Seçim sonuçlarına göre Perez, katılımcıların oylarının yüzde 64,1'ini toplayarak genç ve hırslı rakibi Enrique Riquelme'yi büyük farkla geride bıraktı. Bu zaferle birlikte 'kraliyet kulübünü' 2030 yılına kadar yönetme ve yeni bir büyük dönem inşa etme hakkını elde etti.

Seçim zaferinin ardından Perez, en çok ses getiren vaadini hemen yerine getirdi. Kulüp tarihinin en güçlü teknik direktörlerinden biri Jose Mourinho resmen 'Santiago Bernabeu'ya geri döndü. Ayrıca Madrid süper kulübü transfer piyasasını sarsmaya hazırlanıyor.

'Beyazlar'ın yeni taktik planları ve transfer hedefleriyle aşağıdaki özel entegre tablo aracılığıyla detaylı bir şekilde tanışabilirsiniz:

'REAL MADRID'İN YENİ DÖNEMİ VE TRANSFER HEDEFLERİ

Kulübün yeni yönetimi ve teknik direktörü

Yaklaşan savunma hattı transferleri

Hücum hattı için planlanan bomba transfer

Başkan: Florentino Perez


(2030 yılına kadar seçildi)



Teknik Direktör: Jose Mourinho


(Özgeçmişinde Real ile rekorlar var)

Ibrahima Konate — merkez savunmayı güçlendirmek için ana aday.



Denzel Dumfries — sağ kanat savunmasını tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak güç.

Michael Olise



Real, bu sihirli kanat oyuncusu için yakın günlerde uzay 150 milyon avrodan fazla teklif vermeye hazırlanıyor.

Her iki savunma oyuncusunun transferi şu anda son aşamada ve resmi açıklamanın önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.

Florentino Perez — 'Kraliyet Kulübü'nün gerçek mimarı

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Florentino Perez bugüne kadar Real Madrid başkanı olarak toplam 22,5 yıl görev yaparak dünya futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir imparatorluk yarattı. Onun bilge liderliği altında madridliler tam 37 büyük kupaya sahip oldu. En dikkat çekici yanı, bu kupaların 7'sinin Avrupa futbolunun tacı olarak kabul edilen en prestijli turnuva — UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ana kupası olmasıdır.

Durum analizi: Florentino Perez'in yeniden galip gelmesi, Madrid'de istikrar ve büyüklüğün devam ettiğinin bir göstergesidir. Ancak en büyük sansasyon, şüphesiz 'Özel Bir' — Jose Mourinho'nun dönüşü oldu. Portekizli uzmanın karakteri ile Perez'in finansal gücü birleştiğinde ortaya çıkacak gücü futbol dünyası çok iyi biliyor. Konate ve Dumfries gibi kaya gibi sağlam savunmacılar ile Olise gibi bir kanat oyuncusunun 150 milyon avroya satın alınması, Real'i yeni sezonda yine durdurulamaz bir güç haline getirecektir. Perez sözünü tuttu, şimdi sıra sahada savaşmaya geldi! Taraftarları müthiş bir sezon bekliyor.

Madrid'in Real kulübündeki devrim niteliğindeki değişiklikleri, Jose Mourinho'nun ilk röportajlarını ve Michael Olise transferinin en son detaylarını her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

Florentino PérezReal MadridJosé MourinhoMadridSantiago Bernabéu
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Alexander Zverev korkularını yendi: Roland Garros'ta tarihi zaferAlexander Zverev korkularını yendi: Roland Garros'ta tarihi zaferDün, 18:32Dembele'nin 'Altın Top'u kazanmasına Yamal nasıl tepki verdi?Dembele'nin 'Altın Top'u kazanmasına Yamal nasıl tepki verdi?Dün, 18:29Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu için sıra dışı bir söz verdiLamine Yamal, 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu için sıra dışı bir söz verdiDün, 18:17Bernardo Silva kariyerine hangi kulüpte devam edebilir?Bernardo Silva kariyerine hangi kulüpte devam edebilir?Dün, 18:11Deschamps, Fransa'nın oyun tarzına yönelik eleştirilere yanıt verdiDeschamps, Fransa'nın oyun tarzına yönelik eleştirilere yanıt verdiDün, 17:26Tekvandocularımız Roma Grand Prix'sinde 2 bronz madalya kazandıTekvandocularımız Roma Grand Prix'sinde 2 bronz madalya kazandıDün, 17:18
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)