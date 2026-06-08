Özbekistan millî takımı bugün Hollanda'ya karşı sahaya çıkacak

·59·Spor
Özbekistan millî takımı bugün Hollanda'ya karşı sahaya çıkacak

Tüm Özbek halkının ve milyonlarca yerel futbol severin uzun yıllardır özlemle beklediği tarihi anlara çok az zaman kaldı. Temsilcilerimiz, prestijli dünya şampiyonasına götüren son hazırlık aşamasını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bugün okyanus ötesinde, muhteşem New York şehrinde, Fabio Cannavaro yönetimindeki "beyaz kurtlar", Avrupa'nın en güçlü ve şanlı devlerinden biri olan Hollanda millî takımına karşı son derece ciddi bir hazırlık maçında sahaya çıkacaklar. Bu mücadele, hemşehrilerimiz için yaklaşan Dünya Kupası öncesi güç ve imkanlarını sınayacakları en son ve en önemli kontrol sınavı görevini üstlenecek.

Bu tarihi karşılaşmanın başlangıç saati ve millî takımımızın Dünya Kupası'ndaki rakipleri hakkında aşağıdaki özel entegre tablo aracılığıyla detaylı bilgi edinebilirsiniz:

MİLLÎ TAKIMIMIZIN SON SINAVI VE 2026 DÜNYA KUPASI GRUBU

Bugünkü hazırlık maçının saati

Maçın oynanacağı yer

2026 Dünya Kupası turnuvasındaki rakiplerimiz ("K" grubu)

Taşkent saatiyle:


23:45'te başlayacak.

ABD, New York şehri.


(Dünyanın gözlerinin çevrildiği arena)

Portekiz — Cristiano Ronaldo'nun memleketi, Avrupa devi.



Kolombiya — Güney Amerika'nın dinamik temsilcisi.



Kongo DC — Afrika'nın fiziksel olarak güçlü takımı.

Bu karşılaşma, teknik heyet için oyuncuların fiziksel ve taktik durumunu ideal seviyeye getirmek adına son fırsattır.

Okyanus ötesindeki büyük savaş ve milyonların duaları

"Beyaz kurtların" bu prestijli turnuvadaki katılımının tüm Özbek futbolu için yeni bir dönemi başlatacağı şüphesizdir. Dünya Kupası'nın "K" grubunda yer alan temsilcilerimizi Portekiz ve Kolombiya gibi korkunç rakiplerin beklediğini göz önüne aldığımızda, bugün laleler diyarının temsilcilerine karşı oynanacak maç, gençlerimiz için gerçek bir çeliklenme okulu olacaktır. Futbolcularımız New York sahalarında sadece yeteneklerini sergilemekle kalmayacak, aynı zamanda tüm vatanın onurunu korumak için tüm güçlerini ortaya koyacaklardır.

Saha içi bakış: Özbekistan millî takımının Dünya Kupası'na katılması başlı başına büyük bir masalın gerçeğe dönüşmesidir. Dünya futbolu efsanesi Fabio Cannavaro'nun takımın başına gelmesi ve gençlerimize taktik bilgilerini aşılaması, bugünkü Hollanda maçında açıkça göze çarpacaktır. Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev ve diğer yıldızlarımız bugün güçlü baskı altında nasıl oynamaları gerektiğini göstermek zorundalar. Portekiz ve Kolombiya gibi devlerle karşılaşmadan önce Koeman'ın öğrencileriyle güç denemesi yapmak en doğru seçim oldu. Bu gece tüm Özbekistan uyumayacak ve ekranları başında sevdiklerini destekleyecek. İnancımız ve dualarımız sizinle, gençler!

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ÖzbekistanHollandaNew YorkFabio CannavaroPortekiz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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