Mbappe 2026 Dünya Kupası'nın gol kralını açıkladı

Real Madrid ve Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nın gol kralları konusunda cesur tahminlerini dile getirdi. Katar'daki finalde acı bir mağlubiyet yaşayan forvet, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvada üstünlüğünü kanıtlamaya hazır olduğunu belirtti. Bu haberi Goal.com aktardı.

İçerik üreticisi Finn Agostinelli ve Sorare ile yapılan iş birliği çerçevesindeki hızlı sorularda Kylian Mbappe, günümüzün en büyük futbolcuları arasında bir seçim yaptı. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki tartışmada, idolü olan Portekizli yıldızı tercih etti. Mbappe'ye göre 2026'da Ronaldo, Messi'den daha fazla gol atacak.

Ayrıca genç yetenekler ve takım arkadaşlarına da değindi. Barcelona temsilcisi Lamine Yamal'ı Erling Haaland ve Florian Wirtz'in önüne koyarken, Real Madrid'deki takım arkadaşı Vinicius Junior'ın Harry Kane'den daha verimli olacağını tahmin etti. Ancak nihai seçimde tereddüt etmeden kendi adını ilk sıraya, Cristiano Ronaldo'nun önüne yazdı.

2022 finalinde hat-trick yapmasına rağmen şampiyonluğu kaçıran Kylian Mbappe, o maçı tekrar izlemediğini itiraf etti. Sözlerine göre finali izlemek "içindeki şeytanları" uyandırabilir. 2026 turnuvasının Messi ve Ronaldo için altıncı Dünya Kupası olarak tarihe geçmesi bekleniyor.