Jennifer Lopez Tottenham taraftarı mı olacak? Brett Goldstein bunu açıkladı

Hollywood ve Kuzey Londra dünyaları beklenmedik bir şekilde çarpıştı: "Ted Lasso" dizisinin yıldızı Brett Goldstein, Jennifer Lopez'i Tottenham taraftarına dönüştürmeye çalışıyor. Emmy ödüllü ve "Spurs"ların sadık bir hayranı olan aktör, yeni bir proje üzerinde çalışırken kulüp efsanesi Harry Kane hakkındaki anılarını paylaştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Netflix platformunun yeni "Office Romance" komedisini tanıtma sürecinde Goldstein, şarkıcı ve aktrisi "COYS" (Come on you Spurs) yaşam tarzına yönlendirdiğini açıkladı. Meslektaşını Tottenham kadrosuna katmayı başarıp başarmadığı sorusuna Goldstein, başka seçeneği olmadığını vurguladı. "Başka seçeneği yok," dedi aktör talkSPORT'a verdiği röportajda.

Kulübün eski kaptanı Harry Kane de bu filmde küçük bir konuk rol üstlendi. 2023'te Bayern Munich'e transfer olan İngiltere milli takımı forveti, çekim setinde herkes üzerinde olumlu bir izlenim bıraktı. Goldstein, forvetin sadece yeteneğini değil, insani erdemlerini de yüksek değerlendirdi: "Harry Kane sadece büyük bir futbolcu değil, aynı zamanda tanıdığım en temiz kalpli insanlardan biri."

Jennifer Lopez de futbolcunun filmdeki katılımından memnuniyetini dile getirdi. Sözlerine göre, Tottenham tarihinin en golcü oyuncusunun yer aldığı sahne, senaryoyu ilk okuduklarında herkesi gülmekten alıkoyamadı. Yapımcılar, futbolcunun komedi rolünü nasıl üstleneceği konusunda endişeli olsalar da, nihai sonuç başarılı oldu.