Jennifer Lopez Tottenham taraftarı mı olacak? Brett Goldstein bunu açıkladı

·3·Spor
Jennifer Lopez Tottenham taraftarı mı olacak? Brett Goldstein bunu açıkladı

Hollywood ve Kuzey Londra dünyaları beklenmedik bir şekilde çarpıştı: "Ted Lasso" dizisinin yıldızı Brett Goldstein, Jennifer Lopez'i Tottenham taraftarına dönüştürmeye çalışıyor. Emmy ödüllü ve "Spurs"ların sadık bir hayranı olan aktör, yeni bir proje üzerinde çalışırken kulüp efsanesi Harry Kane hakkındaki anılarını paylaştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Netflix platformunun yeni "Office Romance" komedisini tanıtma sürecinde Goldstein, şarkıcı ve aktrisi "COYS" (Come on you Spurs) yaşam tarzına yönlendirdiğini açıkladı. Meslektaşını Tottenham kadrosuna katmayı başarıp başarmadığı sorusuna Goldstein, başka seçeneği olmadığını vurguladı. "Başka seçeneği yok," dedi aktör talkSPORT'a verdiği röportajda.

Kulübün eski kaptanı Harry Kane de bu filmde küçük bir konuk rol üstlendi. 2023'te Bayern Munich'e transfer olan İngiltere milli takımı forveti, çekim setinde herkes üzerinde olumlu bir izlenim bıraktı. Goldstein, forvetin sadece yeteneğini değil, insani erdemlerini de yüksek değerlendirdi: "Harry Kane sadece büyük bir futbolcu değil, aynı zamanda tanıdığım en temiz kalpli insanlardan biri."

Jennifer Lopez de futbolcunun filmdeki katılımından memnuniyetini dile getirdi. Sözlerine göre, Tottenham tarihinin en golcü oyuncusunun yer aldığı sahne, senaryoyu ilk okuduklarında herkesi gülmekten alıkoyamadı. Yapımcılar, futbolcunun komedi rolünü nasıl üstleneceği konusunda endişeli olsalar da, nihai sonuç başarılı oldu.

TottenhamJennifer LopezHarry KaneBrett GoldsteinFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi'nin Evrimi: Arjantinli Efsanenin Beş Farklı YüzüLionel Messi'nin Evrimi: Arjantinli Efsanenin Beş Farklı YüzüBugün, 10:39Mbappe 2026 Dünya Kupası'nın gol kralını açıkladıMbappe 2026 Dünya Kupası'nın gol kralını açıkladıBugün, 09:50Declan Rice, İngiltere milli takımının yardımcı kaptanı olarak atandıDeclan Rice, İngiltere milli takımının yardımcı kaptanı olarak atandıBugün, 09:39Juventus, Dusan Vlahovic'in yerine yeni bir forvet bulduJuventus, Dusan Vlahovic'in yerine yeni bir forvet bulduBugün, 08:59Lamine Yamal neden elinde bandaj taşıdığını açıkladıLamine Yamal neden elinde bandaj taşıdığını açıkladıBugün, 08:39Marc Cucurella, 2026 Dünya Kupası zaferi için saçlarından olabilirMarc Cucurella, 2026 Dünya Kupası zaferi için saçlarından olabilirBugün, 07:53
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)