Cristiano Ronaldo çocuklarına ünlü çalımlarını öğretiyor

Futbol tarihindeki en ünlü hareketlerin yaratıcısı Cristiano Ronaldo, yeteneklerinin sırlarını yeni nesile aktarmaya başladı. Sosyal medyada yayılan samimi bir videoda, Al-Nassr'ın yıldızı çocukları için evinin bahçesinde özel bir yetenek dersi veriyor. Georgina Rodriguez tarafından çekilen bu klip, kısa sürede milyonlarca taraftarın dikkatini çekti. Goal.com haber veriyor.

Videoda Portekiz milli takımının kaptanı, oğlu Mateo'ya imzası haline gelen 'Ronaldo Chop' çalımını nasıl yapacağını anlatıyor. Çimlerde çıplak ayakla hareket eden efsanevi forvet, vücut duruşu ve rakibi aldatma zamanlaması dahil olmak üzere her detaya özel önem verdi. Bu, sadece topla oynamak değil, rakibi kandırma sanatı üzerine gerçek bir ders niteliğine büründü.

Şu anda Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'na hazırlanıyor. 41 yaşındaki futbolcu için bu turnuvadaki altıncı dünya kupası olacak. Euro 2024'te gol atamamış olsa da, CR7 hâlâ Roberto Martinez'in takımının kilit ismi ve kaptanı olarak kalıyor.

Portekiz milli takımı, Dünya Kupası'ndaki mücadelesine 17 Haziran'da Kongo DC'ye karşı oynayacağı maçla başlayacak. Taraftarlar, Ronaldo'nun sahadaki hareketlerinin yanı sıra, futbol mirasını çocuklarına nasıl aktardığını izlemeye devam ediyor.