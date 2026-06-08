Özbekistan'ın Hollanda'ya karşı muhtemel kadrosu belli oldu

Bugün Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını oynayacak. Temsilcilerimiz bu önemli mücadelede Avrupa futbolunun en güçlü takımlarından biri olan Hollanda'ya karşı sahaya çıkacak.

Dünya Kupası öncesi böyle bir rakiple oynamak Özbekistan için büyük bir sınav niteliğinde. Çünkü Hollanda; hızlı hücumları, güçlü orta sahası, yüksek presing uygulaması ve fiziksel olarak güçlü futbolcularıyla öne çıkıyor. Fabio Cannavaro için bu maç, Dünya Kupası öncesi takımın gerçek durumunu görmek, taktik planları test etmek ve ilk 11 konusunda nihai kararları vermek için bir fırsat olacak.

Maç öncesi bazı yabancı yayın organları bu oyun için tahmini kadrolarını yayınladı. Özellikle, “Sports Mole” da Hollanda ve Özbekistan'ın muhtemel ilk 11'lerini sundu.

Bu yayına göre, Hollanda şu futbolcularla sahaya çıkabilir: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Summerville, Depay ve Gakpo.

Özbekistan milli takımı açısından ise “Sports Mole” ilk 11'de şu futbolcuları gösterdi: Yusupov, Sayfiyev, Abdullayev, Husanov, Ashurmatov, Nasrullayev, Fayzullayev, Hamrobekov, Shukurov, O‘runov ve Shomurodov.

Soccer365 portali de bu mücadele için tahmini kadrosunu yayınladı. Buna göre, Hollanda'nın 4-3-3 dizilişiyle oynaması bekleniyor. Kalede Verbruggen, savunma hattında Ake, Van Dijk, Jan Paul van Hecke ve Dumfries'in sahada olması muhtemel. Orta sahada Reijnders, Gravenberch ve De Jong'un görev yapması, hücum üçlüsünde ise Gakpo, Depay ve Summerville'in oynaması tahmin ediliyor.

Bu kadrodan da anlaşılacağı üzere, Hollanda takımı top kontrolüne, merkezdeki üstünlüğe ve kanatlar üzerinden hızlı hücumlara dayanacak. De Jong ve Gravenberch merkezde oyunun temposunu belirlerken, Gakpo ve Depay hücumda sürekli tehdit oluşturabilir. Van Dijk liderliğindeki savunma hattı ise hava toplarında ve pozisyon oyununda büyük üstünlüğe sahip.

Özbekistan açısından Soccer365 5-4-1 dizilişini tahmin etti. Kalede Otkir Yusupov, savunmada Farrux Sayfiyev, Abdulla Abdullayev, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov ve Sherzod Nasrullayev'in görev yapması muhtemel. Orta sahada Abbosbek Fayzullayev, Odil Hamrobekov, Otabek Shukurov ve Oston O‘runov, hücumun merkezinde ise Eldor Shomurodov gösterildi.

Bu diziliş, Cannavaro'nun Hollanda'ya karşı temkinli ve dengeli bir oyun planı seçebileceğini gösteriyor. Beş savunmacıyla oynamak, rakibin kanat hücumlarını durdurmaya, ceza sahası çevresinde yoğunluk oluşturmaya ve hızlı kontrataklar için fırsat kollamaya hizmet edecek.

Özellikle Abduqodir Husanov'un merkez defanstaki rolü büyük önem taşıyacak. “Manchester City” savunmacısının, Hollanda'nın güçlü forvetlerine karşı birebir mücadelelerde, hava toplarında ve pozisyon almada takımımız için ana dayanaklardan biri olması bekleniyor.

Orta sahada Hamrobekov ve Shukurov ikilisinin merkezdeki dengeyi koruması gerekecek. Bu oyunculara rakip baskısından kurtulmak, ikinci toplar için mücadele etmek ve hızlı kontratakları başlatmak görevi yüklenebilir. Fayzullayev ve O‘runov ise kanatlar üzerinden hız, dribling ve beklenmedik hareketlerle Hollanda savunmasına sorun yaratabilir.

Eldor Shomurodov ise hücumda tek santrafor olarak gösterildi. Bu durumda kaptandan sadece gol pozisyonlarında yer almak değil, aynı zamanda topu tutmak, takım arkadaşlarına alan açmak ve savunmadan hücuma geçişte önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Hollanda'ya karşı oynanacak maç, Özbekistan için sıradan bir hazırlık karşılaşması değil. Bu, Dünya Kupası öncesi en ciddi provlardan biri. Güçlü bir rakibe karşı sahada yapılan her hata, verilen her doğru karar ve her taktiksel hamle, Cannavaro'nun teknik ekibi için önemli veriler sunacak.

Dünya Kupası öncesi milli takımımız için temel görev; savunmada düzeni korumak, rakip baskısına direnmek, merkezde topu kaybetmemek ve kontrataklarda fırsatları etkili kullanmak. Hollanda gibi güçlü bir takıma karşı tam da bu yönler sınanacak.

Elbette, açıklanan kadrolar şimdilik tahmini. Nihai kararı Fabio Cannavaro ve Hollanda teknik heyeti maç öncesi verecek. Ancak bu tahminler, taraftarlara mücadelenin nasıl bir taktik görünümde geçebileceği konusunda fikir veriyor.

Özbekistan milli takımı, ilk Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçına çıkıyor. Rakip güçlü, sınav ciddi, sorumluluk büyük. Şimdi taraftarlar, Cannavaro'nun öğrencilerinden disiplinli bir oyun, karakter ve Dünya Kupası öncesi güven veren performanslar bekliyor.