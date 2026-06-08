Alyssa Thompson Chelsea'deki ilk sezonu hakkında konuştu

ABD kadın milli takımının yıldızı Alyssa Thompson, Londra'daki kariyerine harika bir başlangıç yaptı ve Women's Super League'in en yetenekli genç oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Geçen yaz Angel City'den Chelsea'ye transfer olan forvet, ilk sezonundaki kişisel hedeflerinin üzerine çıktığını itiraf etti. Goal.com haber veriyor.

21 yaşındaki futbolcu, tüm turnuvalarda 9 gol atarak takımın en golcü ikinci oyuncusu oldu. "Beklediğimden çok daha iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Chelsea gibi bir takıma katılmak benim için büyük bir onur ve her gün kendimi geliştirmekten mutluyum," dedi Thompson kulübün resmi sitesine verdiği röportajda.

Kişisel başarılara rağmen, takım sonuçları beklenildiği gibi olmadı. Üst üste altı şampiyonluğun ardından, Sonia Bompastor yönetimindeki "maviler" ligi üçüncü sırada tamamladı. Ayrıca, Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'e toplamda 3-2'lik skorla elendi.

Alyssa Thompson, bu başarısızlıkların takımı daha da kenetlediğini belirtti. 2026-27 sezonunda Chelsea'nin geleneksel seviyesine döneceğine ve tüm kupalar için savaşacağına olan inancını dile getirdi. Futbolcu, önümüzdeki sezon hem İngiltere şampiyonluğunu hem de Avrupa tacını hedefliyor.