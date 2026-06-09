Özbekistan Olimpiyat Milli Takımı ABD'yi Yendi

Özbekistan Olimpiyat Milli Takımı, uluslararası arenada azim göstererek Özbek futbolu taraftarlarına uzun süredir beklenen sevinci ve zafer tadını yaşattı. Slovenya'da antrenman kampı yapan temsilcilerimiz, okyanus ötesinin en güçlü ve fiziksel olarak en dayanıklı ekiplerinden biri olarak görülen ABD Genç Milli Takımı'na karşı sahaya çıktı. Rogaška Slatina şehrindeki görkemli «Športni center Rogaška Slatina» yeşil sahasında gerçekleşen bu heyecanlı ve tavizsiz mücadelede hemşehrilerimiz rakibi üzerinde 1:0'lık küçük ama son derece değerli bir zaferi kutladılar.

Bu karşılaşmanın kaderini belirleyen tek gol, temsilcilerimize sadece galibiyeti değil, aynı zamanda moral üstünlüğünü de geri getirdi. Zira bu başarı, genç umutlarımız için son aylarda devam eden başarısızlık girdabından çıkmak adına hayati bir öneme sahipti. Takımımız daha önceki hazırlık maçlarında bir dizi olumsuz sonuç almıştı: Özellikle bu yılın Haziran ayı başında güçlü Japonya temsilcilerine 0:1 yenilirken, bahar sezonunun Mart ayında Arnavutluk (2:3) ve Rusya genç takımlarına (1:2) karşı oynanan maçlarda da mağlubiyet acısı tadılmıştı.

ABD'nin yetenekli gençleri üzerinde kazanılan bu muhteşem zafer, Özbekistanlı genç yıldızlar için uzun süren kötü seriye son vermek ve taraftar güvenini yeniden tesis etmek için harika bir fırsat oldu. En önemlisi, Ravshan Haydarov'un öğrencileri, yaklaşan prestijli uluslararası turnuvalar ve resmi müsabakalar öncesinde hazırlıkların bir sonraki sorumluluk dolu etabını yüksek moral ve pozitif bir ruh haliyle tamamlamayı başardılar. Bu da gelecekteki büyük zaferler için sağlam bir temel oluşturacaktır.

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