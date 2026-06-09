Özbekistan Olimpiyat Milli Takımı ABD'yi Yendi

·33·Spor
Özbekistan Olimpiyat Milli Takımı ABD'yi Yendi

Özbekistan Olimpiyat Milli Takımı, uluslararası arenada azim göstererek Özbek futbolu taraftarlarına uzun süredir beklenen sevinci ve zafer tadını yaşattı. Slovenya'da antrenman kampı yapan temsilcilerimiz, okyanus ötesinin en güçlü ve fiziksel olarak en dayanıklı ekiplerinden biri olarak görülen ABD Genç Milli Takımı'na karşı sahaya çıktı. Rogaška Slatina şehrindeki görkemli «Športni center Rogaška Slatina» yeşil sahasında gerçekleşen bu heyecanlı ve tavizsiz mücadelede hemşehrilerimiz rakibi üzerinde 1:0'lık küçük ama son derece değerli bir zaferi kutladılar.

Bu karşılaşmanın kaderini belirleyen tek gol, temsilcilerimize sadece galibiyeti değil, aynı zamanda moral üstünlüğünü de geri getirdi. Zira bu başarı, genç umutlarımız için son aylarda devam eden başarısızlık girdabından çıkmak adına hayati bir öneme sahipti. Takımımız daha önceki hazırlık maçlarında bir dizi olumsuz sonuç almıştı: Özellikle bu yılın Haziran ayı başında güçlü Japonya temsilcilerine 0:1 yenilirken, bahar sezonunun Mart ayında Arnavutluk (2:3) ve Rusya genç takımlarına (1:2) karşı oynanan maçlarda da mağlubiyet acısı tadılmıştı.

ABD'nin yetenekli gençleri üzerinde kazanılan bu muhteşem zafer, Özbekistanlı genç yıldızlar için uzun süren kötü seriye son vermek ve taraftar güvenini yeniden tesis etmek için harika bir fırsat oldu. En önemlisi, Ravshan Haydarov'un öğrencileri, yaklaşan prestijli uluslararası turnuvalar ve resmi müsabakalar öncesinde hazırlıkların bir sonraki sorumluluk dolu etabını yüksek moral ve pozitif bir ruh haliyle tamamlamayı başardılar. Bu da gelecekteki büyük zaferler için sağlam bir temel oluşturacaktır.

Özbekistan Olimpiyat ve Genç Milli Takımlarının yurtdışı kamplarındaki en sıcak günlük gelişmeleri, maç analizlerini ve Özbek futboluna dair en son özel haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

ÖzbekistanABDSlovenyaRogaška SlatinaRavşan Haydarov
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Abduqodir Husanov Hollanda maçında nasıl değerlendirildi?Abduqodir Husanov Hollanda maçında nasıl değerlendirildi?Bugün, 21:03Özbekistan milli takımı Hollanda karşısında mağlup oldu (video)Özbekistan milli takımı Hollanda karşısında mağlup oldu (video)Bugün, 21:00Lamine Yamal, Altın Top'u kazanamamasının neden kendisi için faydalı olduğunu açıkladıLamine Yamal, Altın Top'u kazanamamasının neden kendisi için faydalı olduğunu açıkladıBugün, 20:57Kylian Mbappe Real Madrid'de Cristiano Ronaldo Sorunuyla Karşı KarşıyaKylian Mbappe Real Madrid'de Cristiano Ronaldo Sorunuyla Karşı KarşıyaBugün, 20:40Cristiano Ronaldo 'uzaylı' değil: Danilo eski takım arkadaşı hakkındaCristiano Ronaldo 'uzaylı' değil: Danilo eski takım arkadaşı hakkındaBugün, 20:37FIFA Lassana Diarra ile anlaşmaya vardı: Transfer sistemi değişebilirFIFA Lassana Diarra ile anlaşmaya vardı: Transfer sistemi değişebilirBugün, 20:11
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)